Чтобы достойно провести сезон — идеи маникюра на конец осени

Дата публикации 1 ноября 2025 19:42
обновлено: 12:02
Какой маникюр подойдет на конец осени — идеи стильных дизайнов
Коричневый маникюр с блестками. Фото: Instagram

Маникюр — один из стильных способов попрощаться с осенью. Он способен передать атмосферу, когда оранжевые краски уже тускнеют, а на замену им приходят морозная прохлада, свежесть и спокойствие. Именно поэтому лучшими идеями дизайна ногтей на конец этого сезона станут варианты, которые намекают на зиму, но еще имеют осенний привкус.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какой маникюр сделать в конце осени

Коричневый с блестками

Незаменимый тренд этой осени — коричневый цвет на ногтях. Если в начале и в середине сезона актуальными были более теплые оттенки, то на конец осени стоит выбрать глубокий коричневый с холодным подтоном. Зимнего вайба ему добавят блестки: поталь или вкрапления.

Ідеї манікюру на кінець осені
Коричневый маникюр с блестками. Фото: Instagram

Сливовый оттенок

Этот цвет маникюра также удачно впишется в дизайн на конец осени. Сливовый оттенок передаст атмосферу зимней прохлады и намекнет на смену сезонов. Идеальным будет как однотонный вариант, так и сочетание этого цвета с дизайном. Лучше всего комбинировать его с молочным, нежно-розовым или другими нюдовыми оттенками.

Ідеї манікюру на кінець осені
Маникюр в сливовом оттенке. Фото: Instagram

Молочный с поталью

Зима — это пора поталли на ногтях. Именно поэтому на конец осени идеально подойдет маникюр с таким дизайном. Молочный в сочетании с золотом создадут невероятный тандем, который будет красиво смотреться как на коротких, так и на длинных ногтях.

Ідеї манікюру на кінець осені
Молочный маникюр с поталью. Фото: Instagram

Маникюр с втиркой

Такой нежный маникюр станет идеальным вариантом на конец осени. Это универсальная база, которая не имеет ограничений относительно сезонов или стилей. Втирка подходит ко всему и придаст утонченности и элегантности рукам.

Ідеї манікюру на кінець осені
Нежный маникюр с втиркой. Фото: Instagram

На конец осени лучше выбирать более прохладные оттенки. При этом стоит сочетать их с золотом или серебром, чтобы сделать дизайн более интересным и добавить ему элегантности.

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
