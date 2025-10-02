Осенний nail-тренд 2025 — какой дизайн неожиданно вернулся

Красивый маникюр. Фото: freepik.com

Мода повторяется, и это касается не только одежды или макияжа — тренды приходят и в маникюр. В этом сезоне снова в топе дизайн, который уже успел покорить бьюти-мир, — "кошачий глаз".

Об этом пишет Allure.

Реклама

Читайте также:

Этот маникюр сочетает минимализм и роскошь: он одновременно сдержанный и эффектный, поэтому подходит и на каждый день, и для праздничных выходов.

Почему "кошачий глаз" снова популярен

Эффект магнитного маникюра впервые стал хитом в Южной Корее. Он создает сияющую полоску на ногтях, которая напоминает блеск в глазах кошки — именно отсюда и название. В отличие от глиттера или блесток, "кошачий глаз" выглядит изысканно и универсально.

Роскошный маникюр. Фото из Instagram

Отметим, что секрет этого маникюра в специальном лаке с магнитными частицами. Магнит формирует на ногтях узор — можно сделать классическую полоску по центру, бархатный перелив или сияние по бокам. Сегодня производители предлагают множество оттенков: от глубокого изумруда до нежного розового с голографическим отблеском.

"Кошачий глаз" Фото из Instagram

Трендовые варианты маникюра этой осени

Перламутровый кошачий глаз — нежно и утонченно.

Розовые — для романтичных натур.

Янтарные переливы — теплые и уютные для прохладных дней.

Фиолетовые оттенки — смело и ярко для вечерних выходов.

Минималистичные акценты — когда эффект на нескольких ногтях, а остальные однотонные.

Между прочим, "кошачий глаз" подходит для любой длины и формы ногтей. Легко комбинируется с другими цветами и текстурами, добавляет объем и никогда не выглядит перегруженным. Это стильная альтернатива классическому глиттеру, которая всегда в моде.

Ранее мы писали, какие еще тренды в маникюре актуальны этой осенью.

Также мы сообщали, какие нотки в духах добавляют лишних лет женщинам.