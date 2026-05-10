Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Стиль Кожа не простит: 4 причины носить SPF ежедневно этим летом

Кожа не простит: 4 причины носить SPF ежедневно этим летом

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 11:14
Последствия отказа от SPF-крема летом: почему он нужен нашей коже
Девушка наносит крем на лицо. Фото: magnific

Когда приходит настоящая жара, мы автоматически меняем гардероб на легкий лен, но часто забываем позаботиться о своей коже. Многие до сих пор воспринимают тюбик с надписью SPF как нечто исключительно для отпуска у моря. На самом же деле ультрафиолет достает нас и на остановке в ожидании маршрутки, и даже за рабочим столом у окна.

Редакция Новини.LIVE расскажет, почему важно всегда иметь при себе SPF.

Для чего на самом деле нужен SPF

Солнце — это не только витамин D и красивый загар, но и серьезное испытание для клеток. Если игнорировать защиту, можно столкнуться с рядом неприятностей, которые потом придется долго исправлять у косметолога:

  • Фотостарение. Именно лучи типа А разрушают коллаген. Кожа теряет упругость, появляются мелкие сеточки морщин.
  • Пигментные пятна. Солнце провоцирует неравномерную выработку меланина. Те самые темные пятнышки, от которых трудно избавиться, — это прямое следствие прогулок без крема.
  • Болезненные ожоги. Покраснение и шелушение — это лишь верхушка айсберга. Любой ожог — это стресс для организма и повреждение ДНК клеток.
  • Здоровье в перспективе. Самое важное — это профилактика опасных новообразований и рака кожи.

Как не ошибиться с выбором средства

Не стоит покупать первый попавшийся крем с полки супермаркета. Ориентируйтесь на свой образ жизни и тип кожи:

Читайте также:
  1. Для города обычно хватает фактора SPF 30. Это оптимальный вариант для коротких перебежек между офисом и домом.
  2. На отдых (пляж, дача или горы) берите только SPF 50+. Там солнце значительно агрессивнее.
  3. Для жирной кожи ищите флюиды или гели с матирующим эффектом — они не утяжеляют лицо и не забивают поры.
  4. Для спорта или плавания выбирайте только водостойкие линейки, которые не "стекут" при первой же возможности.

Чтобы защита была не "для галочки", а действительно действовала, запомните еще несколько простых моментов. Крем надо наносить хотя бы за 15-20 минут до выхода, чтобы он успел зафиксироваться.

Большинство людей наносят слишком мало средства. Нужно примерно столько крема, сколько помещается на два пальца (указательный и средний). И не забывайте про уши и затылок — они страдают первыми. Если вы целый день на улице, обновляйте слой каждые два-три часа.

Ранее мы писали о том, что сейчас набирает обороты новое направление во французском маникюре. Даже его можно сделать в интересной стилизации.

Также мы сообщали, на какие невероятные ароматы от Zara стоит обратить внимание женщинам в этом сезоне. Парфюмеры этого бренда продолжают удивлять.

красота уход за кожей крем SPF
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации