Последствия отказа от SPF-крема летом: почему он нужен нашей коже

Девушка наносит крем на лицо. Фото: magnific

Когда приходит настоящая жара, мы автоматически меняем гардероб на легкий лен, но часто забываем позаботиться о своей коже. Многие до сих пор воспринимают тюбик с надписью SPF как нечто исключительно для отпуска у моря. На самом же деле ультрафиолет достает нас и на остановке в ожидании маршрутки, и даже за рабочим столом у окна.

Редакция Новини.LIVE расскажет, почему важно всегда иметь при себе SPF.

Для чего на самом деле нужен SPF

Солнце — это не только витамин D и красивый загар, но и серьезное испытание для клеток. Если игнорировать защиту, можно столкнуться с рядом неприятностей, которые потом придется долго исправлять у косметолога:

Фотостарение. Именно лучи типа А разрушают коллаген. Кожа теряет упругость, появляются мелкие сеточки морщин.

Именно лучи типа А разрушают коллаген. Кожа теряет упругость, появляются мелкие сеточки морщин. Пигментные пятна. Солнце провоцирует неравномерную выработку меланина. Те самые темные пятнышки, от которых трудно избавиться, — это прямое следствие прогулок без крема.

Солнце провоцирует неравномерную выработку меланина. Те самые темные пятнышки, от которых трудно избавиться, — это прямое следствие прогулок без крема. Болезненные ожоги. Покраснение и шелушение — это лишь верхушка айсберга. Любой ожог — это стресс для организма и повреждение ДНК клеток.

Покраснение и шелушение — это лишь верхушка айсберга. Любой ожог — это стресс для организма и повреждение ДНК клеток. Здоровье в перспективе. Самое важное — это профилактика опасных новообразований и рака кожи.

Как не ошибиться с выбором средства

Не стоит покупать первый попавшийся крем с полки супермаркета. Ориентируйтесь на свой образ жизни и тип кожи:

Читайте также:

Для города обычно хватает фактора SPF 30. Это оптимальный вариант для коротких перебежек между офисом и домом. На отдых (пляж, дача или горы) берите только SPF 50+. Там солнце значительно агрессивнее. Для жирной кожи ищите флюиды или гели с матирующим эффектом — они не утяжеляют лицо и не забивают поры. Для спорта или плавания выбирайте только водостойкие линейки, которые не "стекут" при первой же возможности.

Чтобы защита была не "для галочки", а действительно действовала, запомните еще несколько простых моментов. Крем надо наносить хотя бы за 15-20 минут до выхода, чтобы он успел зафиксироваться.

Большинство людей наносят слишком мало средства. Нужно примерно столько крема, сколько помещается на два пальца (указательный и средний). И не забывайте про уши и затылок — они страдают первыми. Если вы целый день на улице, обновляйте слой каждые два-три часа.

Ранее мы писали о том, что сейчас набирает обороты новое направление во французском маникюре. Даже его можно сделать в интересной стилизации.

Также мы сообщали, на какие невероятные ароматы от Zara стоит обратить внимание женщинам в этом сезоне. Парфюмеры этого бренда продолжают удивлять.