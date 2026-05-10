Наслідки відмови від SPF-крему влітку: чому він потрібен нашій шкірі

Дівчина наносить крем на обличчя. Фото: magnific

Коли приходить справжня спека, ми автоматично змінюємо гардероб на легкий льон, але часто забуваємо потурбуватися про свою шкіру. Багато хто досі сприймає тюбик із написом SPF як щось виключно для відпустки біля моря. Насправді ж ультрафіолет дістає нас і на зупинці в очікуванні маршрутки, і навіть за робочим столом біля вікна.

Редакція Новини.LIVE розповість, чому важливо завжди мати при собі SPF.

Для чого насправді потрібен SPF

Сонце — це не тільки вітамін D і гарна засмага, а й серйозне випробування для клітин. Якщо ігнорувати захист, можна зіткнутися з низкою неприємностей, які потім доведеться довго виправляти у косметолога:

Фотостаріння. Саме промені типу А руйнують колаген. Шкіра втрачає пружність, з’являються дрібні сіточки зморшок.

Саме промені типу А руйнують колаген. Шкіра втрачає пружність, з’являються дрібні сіточки зморшок. Пігментні плями. Сонце провокує нерівномірне вироблення меланіну. Ті самі темні цятки, яких важко позбутися, — це прямий наслідок прогулянок без крему.

Сонце провокує нерівномірне вироблення меланіну. Ті самі темні цятки, яких важко позбутися, — це прямий наслідок прогулянок без крему. Болісні опіки. Почервоніння та лущення — це лише верхівка айсберга. Будь-який опік — це стрес для організму та пошкодження ДНК клітин.

Почервоніння та лущення — це лише верхівка айсберга. Будь-який опік — це стрес для організму та пошкодження ДНК клітин. Здоров’я в перспективі. Найважливіше — це профілактика небезпечних новоутворень та раку шкіри.

Як не помилитися з вибором засобу

Не варто купувати перший ліпший крем з полиці супермаркету. Орієнтуйтеся на свій спосіб життя та тип шкіри:

Читайте також:

Для міста зазвичай вистачає фактора SPF 30. Це оптимальний варіант для коротких перебіжок між офісом та домом. На відпочинок (пляж, дача чи гори) беріть тільки SPF 50+. Там сонце значно агресивніше. Для жирної шкіри шукайте флюїди або гелі з матуючим ефектом — вони не обтяжують обличчя і не забивають пори. Для спорту чи плавання обирайте лише водостійкі лінійки, які не "стечуть" за першої ж нагоди.

Щоб захист був не "для галочки", а справді діяв, запам'ятайте ще кілька простих моментів. Крем треба наносити хоча б за 15–20 хвилин до виходу, щоб він встиг зафіксуватися.

Більшість людей наносять занадто мало засобу. Потрібно приблизно стільки крему, скільки поміщається на два пальці (вказівний та середній). І не забувайте про вуха та потилицю — вони страждають першими. Якщо ви цілий день на вулиці, оновлюйте шар кожні дві-три години.

Раніше ми писали про те, що зараз набирає обертів новий напрям у французькому манікюрі. Навіть його можна зробити в цікавій стилізації.

Також ми повідомляли, на які неймовірні аромати від Zara варто звернути увагу жінкам цього сезону. Парфумери цього бренду продовжують дивувати.