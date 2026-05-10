Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Стиль Шкіра не вибачить: 4 причини носити SPF щодня цього літа

Шкіра не вибачить: 4 причини носити SPF щодня цього літа

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 11:14
Наслідки відмови від SPF-крему влітку: чому він потрібен нашій шкірі
Дівчина наносить крем на обличчя. Фото: magnific

Коли приходить справжня спека, ми автоматично змінюємо гардероб на легкий льон, але часто забуваємо потурбуватися про свою шкіру. Багато хто досі сприймає тюбик із написом SPF як щось виключно для відпустки біля моря. Насправді ж ультрафіолет дістає нас і на зупинці в очікуванні маршрутки, і навіть за робочим столом біля вікна.

Редакція Новини.LIVE розповість, чому важливо завжди мати при собі SPF.

Для чого насправді потрібен SPF

Сонце — це не тільки вітамін D і гарна засмага, а й серйозне випробування для клітин. Якщо ігнорувати захист, можна зіткнутися з низкою неприємностей, які потім доведеться довго виправляти у косметолога:

  • Фотостаріння. Саме промені типу А руйнують колаген. Шкіра втрачає пружність, з’являються дрібні сіточки зморшок.
  • Пігментні плями. Сонце провокує нерівномірне вироблення меланіну. Ті самі темні цятки, яких важко позбутися, — це прямий наслідок прогулянок без крему.
  • Болісні опіки. Почервоніння та лущення — це лише верхівка айсберга. Будь-який опік — це стрес для організму та пошкодження ДНК клітин.
  • Здоров’я в перспективі. Найважливіше — це профілактика небезпечних новоутворень та раку шкіри.

Як не помилитися з вибором засобу

Не варто купувати перший ліпший крем з полиці супермаркету. Орієнтуйтеся на свій спосіб життя та тип шкіри:

Читайте також:
  1. Для міста зазвичай вистачає фактора SPF 30. Це оптимальний варіант для коротких перебіжок між офісом та домом.
  2. На відпочинок (пляж, дача чи гори) беріть тільки SPF 50+. Там сонце значно агресивніше.
  3. Для жирної шкіри шукайте флюїди або гелі з матуючим ефектом — вони не обтяжують обличчя і не забивають пори.
  4. Для спорту чи плавання обирайте лише водостійкі лінійки, які не "стечуть" за першої ж нагоди.

Щоб захист був не "для галочки", а справді діяв, запам'ятайте ще кілька простих моментів. Крем треба наносити хоча б за 15–20 хвилин до виходу, щоб він встиг зафіксуватися.

Більшість людей наносять занадто мало засобу. Потрібно приблизно стільки крему, скільки поміщається на два пальці (вказівний та середній). І не забувайте про вуха та потилицю — вони страждають першими. Якщо ви цілий день на вулиці, оновлюйте шар кожні дві-три години. 

Раніше ми писали про те, що зараз набирає обертів новий напрям у французькому манікюрі. Навіть його можна зробити в цікавій стилізації.

Також ми повідомляли, на які неймовірні аромати від Zara варто звернути увагу жінкам цього сезону. Парфумери цього бренду продовжують дивувати.

краса догляд за шкірою крем SPF
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації