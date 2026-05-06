Трендовая летняя обувь 2026 года: 5 моделей в стиле 1990-х (фото)

Кажется, мы все немного устали от микротрендов, которые меняются каждую неделю. Именно поэтому эстетика 1990-х сейчас переживает такой мощный камбэк. Это была эпоха до появления социальных сетей, когда стиль создавался не для лайков, а для жизни.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Если вам отзывается стиль 90-х и хочется добавить в свой летний гардероб немного ностальгии, начать стоит с обуви.

Обувь в стиле 90-х, которая актуальна и сегодня

Босоножки с тонкими ремешками

Это абсолютная база, которая спасает любую стилизацию. Чем тоньше ремешки, тем лучше. Они делают ногу почти обнаженной, а сам силуэт легким и изящным. Чтобы повторить культовый выход Гвинет Пэлтроу, миксуйте такие босоножки с минималистичным топом на бретелях. Ничего лишнего, но взгляды будут прикованы к вам.

Удачный выход Гвинет Пэлтроу. Фото из Vogue

Вьетнамки, но на толстой подошве

Классические резиновые тапочки оставьте для бассейна. А вот для городских прогулок идеально подойдут кожаные или текстильные вьетнамки на заметной, массивной платформе. Это именно тот баланс между абсолютным комфортом и бунтарским духом девяностых.

Вьетнамки на массивной платформе. Фото из Vogue

Ретро-тенниски

Речь о простых белых кроссовках без цветных вставок или космических технологий в подошве. Да, возможно, они не такие мягкие, как современные беговые модели, и вряд ли подойдут для марафонов. Однако именно в таких теннисных кроссовках обожала ходить Джулия Робертс. Они мгновенно "приземляют" любое слишком нарядное платье или строгий жакет.

Образ Джулии Робертс из 90-х. Фото из Vogue

Устойчивые туфли

Забудьте о неудобных 12-сантиметровых шпильках, из-за которых вечер заканчивается на первом часу в такси. Девушки в 90-х умели развлекаться всю ночь, поэтому выбирали туфли на невысоком, устойчивом каблуке с надежным ремешком вокруг щиколотки.

Гвинет Пэлтроу в удобных туфлях. Фото из Vogue

Грубые ботинки с квадратным носком

Лето бывает разным, и дожди никто не отменял. На случай прохладных вечеров или непогоды идеально подойдут кожаные ботинки с характерным квадратным мысом. Желательно, чтобы кожа выглядела немного поношенной, с историей. Этот прием обожала Кейт Мосс, сочетая грубую обувь с легкими шелковыми платьями.

Кейт Мосс. Фото из Vogue

