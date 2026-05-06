Трендовая летняя обувь 2026 года: 5 моделей в стиле 1990-х (фото)

Отложите кроссовки: 5 пар обуви из 90-х, которые нужны всем
Кажется, мы все немного устали от микротрендов, которые меняются каждую неделю. Именно поэтому эстетика 1990-х сейчас переживает такой мощный камбэк. Это была эпоха до появления социальных сетей, когда стиль создавался не для лайков, а для жизни.
Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.
Если вам отзывается стиль 90-х и хочется добавить в свой летний гардероб немного ностальгии, начать стоит с обуви.
Обувь в стиле 90-х, которая актуальна и сегодня
Босоножки с тонкими ремешками
Это абсолютная база, которая спасает любую стилизацию. Чем тоньше ремешки, тем лучше. Они делают ногу почти обнаженной, а сам силуэт легким и изящным. Чтобы повторить культовый выход Гвинет Пэлтроу, миксуйте такие босоножки с минималистичным топом на бретелях. Ничего лишнего, но взгляды будут прикованы к вам.
Вьетнамки, но на толстой подошве
Классические резиновые тапочки оставьте для бассейна. А вот для городских прогулок идеально подойдут кожаные или текстильные вьетнамки на заметной, массивной платформе. Это именно тот баланс между абсолютным комфортом и бунтарским духом девяностых.
Ретро-тенниски
Речь о простых белых кроссовках без цветных вставок или космических технологий в подошве. Да, возможно, они не такие мягкие, как современные беговые модели, и вряд ли подойдут для марафонов. Однако именно в таких теннисных кроссовках обожала ходить Джулия Робертс. Они мгновенно "приземляют" любое слишком нарядное платье или строгий жакет.
Устойчивые туфли
Забудьте о неудобных 12-сантиметровых шпильках, из-за которых вечер заканчивается на первом часу в такси. Девушки в 90-х умели развлекаться всю ночь, поэтому выбирали туфли на невысоком, устойчивом каблуке с надежным ремешком вокруг щиколотки.
Грубые ботинки с квадратным носком
Лето бывает разным, и дожди никто не отменял. На случай прохладных вечеров или непогоды идеально подойдут кожаные ботинки с характерным квадратным мысом. Желательно, чтобы кожа выглядела немного поношенной, с историей. Этот прием обожала Кейт Мосс, сочетая грубую обувь с легкими шелковыми платьями.
