Пальто Teddy возвращается этой осенью — модницы в восторге

Девушка в пальто Teddy. Фото: freepik.com

Теплое пальто Teddy снова на пике популярности и не зря. Это настоящий маст-хэв осени 2025 года: мягкое, уютное, стильное и одновременно практичное. Такое пальто легко заменяет пуховик, но выглядит значительно элегантнее.

Об этом пишет Vogue.

В новом сезоне осень-зима 2025/2026 дизайнеры предлагают множество вариантов: от классического оттенка camel до черного, серого или белого. Есть короткие модели, удлиненные, прямого или оверсайз кроя — так что каждая найдет свою идеальную версию.

С чем носить трендовые пальто этой осенью

Коричневый total look

Коричневый оттенок — новая классика сезона. Сочетайте "пушистое" пальто с трикотажным платьем в тон, тогда получите стильный и гармоничный образ, который подходит и для офиса, и для встречи с подругами. Если хочется добавить акцент, выберите сумку в шоколадном или карамельном оттенке.

Коричневый total look. Фото: Vogue

Пальто Teddy и джинсы

Это идеальный вариант для тех, кто любит комфорт, но не хочет терять стиль. Светлое пальто отлично сочетается с темно-синими джинсами — получится красивый контраст. Белая обувь и красная сумка добавят образу энергии. Именно так носит пальто Teddy модная инфлюенсерка Эмили Синдлев.

Образ с джинсами. Фото: Vogue

Teddy и замшевые сапоги

Такое сочетание — настоящая осенняя сказка. Объемное пальто оверсайз и мягкие замшевые сапоги slouchy создают стильный и удобный дуэт. Не нужно придумывать сложные сочетания, ведь достаточно этих двух вещей, чтобы выглядеть эффектно. Образ можно дополнить минималистичной сумкой или шарфом в тон.

Teddy и замшевые сапоги. Фото: Vogue

Минималистичное Teddy с яркими акцентами

Для тех, кто не боится экспериментов. Выберите простое однотонное пальто — например, бежевое или серое — и добавьте к нему яркие детали: красную сумку, очки в спортивном стиле или обувь с сетчатыми вставками. Контраст сдержанного силуэта и смелых аксессуаров сделает образ современным и выразительным.

Минималистичное Teddy. Фото: Vogue

Одним словом, пальто Teddy легко вписывается в любой гардероб и доказывает, что мода может быть одновременно комфортной и роскошной.

