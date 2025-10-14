Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Забудьте о пуховике — пальто Teddy выглядит дороже

Забудьте о пуховике — пальто Teddy выглядит дороже

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 09:16
Пальто Teddy возвращается этой осенью — модницы в восторге
Девушка в пальто Teddy. Фото: freepik.com

Теплое пальто Teddy снова на пике популярности и не зря. Это настоящий маст-хэв осени 2025 года: мягкое, уютное, стильное и одновременно практичное. Такое пальто легко заменяет пуховик, но выглядит значительно элегантнее.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

В новом сезоне осень-зима 2025/2026 дизайнеры предлагают множество вариантов: от классического оттенка camel до черного, серого или белого. Есть короткие модели, удлиненные, прямого или оверсайз кроя — так что каждая найдет свою идеальную версию. 

С чем носить трендовые пальто этой осенью

Коричневый total look

Коричневый оттенок — новая классика сезона. Сочетайте "пушистое" пальто с трикотажным платьем в тон, тогда получите стильный и гармоничный образ, который подходит и для офиса, и для встречи с подругами. Если хочется добавить акцент, выберите сумку в шоколадном или карамельном оттенке.

Коричневий колір в одязі цього року в тренді
Коричневый total look. Фото: Vogue

Пальто Teddy и джинсы

Это идеальный вариант для тех, кто любит комфорт, но не хочет терять стиль. Светлое пальто отлично сочетается с темно-синими джинсами — получится красивый контраст. Белая обувь и красная сумка добавят образу энергии. Именно так носит пальто Teddy модная инфлюенсерка Эмили Синдлев.

З цим пальто можна створити, як легкі, так і вишукані образи
Образ с джинсами. Фото: Vogue

Teddy и замшевые сапоги

Такое сочетание — настоящая осенняя сказка. Объемное пальто оверсайз и мягкие замшевые сапоги slouchy создают стильный и удобный дуэт. Не нужно придумывать сложные сочетания, ведь достаточно этих двух вещей, чтобы выглядеть эффектно. Образ можно дополнить минималистичной сумкой или шарфом в тон.

Пальто оверсайз буде в різних образах мати ефектний вигляд
Teddy и замшевые сапоги. Фото: Vogue

Минималистичное Teddy с яркими акцентами

Для тех, кто не боится экспериментов. Выберите простое однотонное пальто — например, бежевое или серое — и добавьте к нему яркие детали: красную сумку, очки в спортивном стиле или обувь с сетчатыми вставками. Контраст сдержанного силуэта и смелых аксессуаров сделает образ современным и выразительным.

Додавайте яскравий акцент до образу з цим пальто
Минималистичное Teddy. Фото: Vogue

Одним словом, пальто Teddy легко вписывается в любой гардероб и доказывает, что мода может быть одновременно комфортной и роскошной.

Ранее мы писали о том, какой стильный плащ на осень купила себе жена Стейтема.

Также мы сообщали, какие образы создают с кожаными куртками модницы Парижа.

мода тренды стиль верхняя одежда пальто
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации