Тренд из прошлого — почему свитер с ромбами снова в тренде

Тренд из прошлого — почему свитер с ромбами снова в тренде

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 09:14
Свитер из прошлого снова в моде — как носят его модницы в 2025 году
Девушка в модном свитере. Фото из Instagram

Этой осенью в моду возвращается свитер в ромбики — тот самый, что когда-то носили наши родители или дедушки. Еще несколько лет подряд такие узоры пытались пробиться в тренды, но надолго не задерживались. Теперь же ситуация другая, и ретро-свитер имеет все шансы стать главной вещью осеннего гардероба.

Об этом пишет In Journal.

Когда-то ромбики ассоциировались с профессорами, студентами старых университетов или британскими игроками в гольф. Сегодня же этот рисунок возвращается в женский гардероб, добавляя образу шарма и уверенности. Ретро-эстетика снова актуальна, и свитера с ромбами прекрасно вписываются в современные луки.

Как носить трендовый свитер в ромбики

Стиль преппи — то есть интеллигентная мода с ноткой "школьного" духа — снова на пике популярности. Свитер в ромбики идеально смотрится с юбкой-плиссе, классическими брюками или простыми джинсами. В нем есть все, что нужно осенью: тепло, комфорт и стиль.

Светр у ромбики мають новий вигляд цього сезону
Свитер в ромбики. Фото из Instagram

Если хочется более винтажный образ, то выберите вариант с широкими брюками или миди-юбкой. А для прогулок по городу подойдет базовый лук, в котором свитер идеально сочетается с джинсами и любимыми кроссовками. Такая комбинация выглядит просто, но очень модно.

Образи зі светрами, що мають модний вигляд
Стильный образ. Фото из Instagram

Где искать такие свитера

Prada, Miu Miu и Gucci уже показали свои версии романтических "дедушкиных" свитеров. А бренды масс-маркета — Mango, Zara и H&M — быстро подхватили тренд и создали доступные модели, которые не уступают по виду.

Светр з ноткою ностальгії знову в тренді
Модный свитер. Фото из Instagram

Если хочется что-то поинтереснее, то присмотритесь к моделям с воротником-поло. Они сейчас особенно популярны и добавляют образу изюминки.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
