Лучшие пальто сезона — как выглядеть стильно осенью

Девушка в бежевом пальто. Фото: freepik.com

Пришло время заглянуть в шкаф и честно признать, что некоторые вещи стоит отпустить, а другие — приобрести. Осень не терпит компромиссов, когда речь идет о стиле. И если есть один предмет, без которого этот сезон невозможен, то это пальто.

В Cosmopolitan разобрались, какие модели сейчас диктуют правила игры, и вот что точно стоит иметь на карандаше.

Пальто, которые достойны внимания в этом сезоне

Талия в центре внимания

В этом сезоне дизайнеры единогласно заявили, что форма — превыше всего. Пальто с собранной талией, подчеркивающими фигуру ремнями и легкой отсылкой к силуэтам 50-х заполонили подиумы. Tom Ford и Max Mara предлагают играть на контрастах: строгость линий — против мягкости тканей.

Tom Ford. Фото из Cosmopolitan

Пончо и кейпы возвращаются

Некогда аристократичные, теперь — самые удобные вещи в вашем гардеробе. Пончо снова в строю, и это не про накидку на дождливую погоду, а про стильную альтернативу классическому пальто. Louis Vuitton показал, как этот крой может выглядеть легко, но с характером.

Louis Vuitton. Фото из Cosmopolitan

Пончо добавляет свободы движениям и выглядит особенно эффектно, когда под ним шарф, воротник или высокий свитер — сразу появляется ощущение объема и теплоты.

Акцентные плечи

В трендах снова появилась решительность. Массивные плечи, как у героинь 80-х, возвращают образу силу и уверенность. Такие пальто можно увидеть в коллекциях Saint Laurent или Valentino — они выглядят дерзко, но в то же время сдержанно. Идеально для тех, кто хочет произвести впечатление без лишних деталей.

Saint Laurent. Фото из Cosmopolitan

Деструктивизм как новая эстетика

Мода перестала бояться несовершенства. Немного необработанные края, асимметрия, эксперименты с формой — все это отражает дух времени. Деструктивизм — это не о хаосе, а о свободе. О том, чтобы носить то, что хочется, и не оправдываться.

Ujoh. Фото из Cosmopolitan

Такие пальто выглядят нестандартно и сразу привлекают взгляд.

