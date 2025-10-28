Видео
Перчатки, что добавляют стиля — выбор осени-зимы 2025 года

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 09:21
обновлено: 09:32
Модные кожаные перчатки — как сочетать их с разными образами
Девушка в кожаных перчатках. Фото: freepik.com

В мире моды есть правило, которое работает всегда: если образ кажется слишком простым, добавьте акцент. Иногда достаточно лишь одного — украшения, шарфа или перчаток — чтобы даже привычный лук заиграл по-новому.

Об этом пишет Elle.

Читайте также:

Именно осенью и зимой аксессуары выходят на первый план. Они не только добавляют стиля, но и имеют вполне практическую миссию — защищать от холода, ветра и снега. И вот уже несколько сезонов подряд фаворитом среди них остаются кожаные перчатки.

Какие перчатки в тренде

Это не просто деталь, а характер. Они могут задать настроение всему образу: сделать его более резким, элегантным или, наоборот, нежно-сдержанным. Перчатки уместно смотрятся и с пальто, и с пуховиком, и даже с жакетом оверсайз. Они создают ощущение завершенности — как будто поставили точку в модной истории.

Шкіряні рукавички підкорюють моду
Versace. Фото: Elle

В коллекциях осень-зима 2025 дизайнеры предлагают отказаться от классики в пользу экспериментов. Saint Laurent сделал ставку на широкие перчатки, которые можно носить поверх рубашки или блузы. Maison Margiela, Michael Kors и Chanel наоборот, предложили узкие модели, напоминающие вторую кожу — они подходят даже для вечерних выходов.

Модні рукавички, що є в різних моделях
Chanel. Фото: Elle

А для тех, кто любит детали, есть еще один тренд — декор. Ulla Johnson украсила перчатки кристаллами, Versace добавил металлические элементы, а Dior сыграл на текстуре, создав рельефные узоры, которые едва заметно блестят при свете.

З цими рукавичками образ буде мати цікавий вигляд
Dior. Фото: Elle

В этом сезоне перчатки — не просто защита от холода. Это способ добавить интересный акцент к своему образу.

Ранее мы писали о том, какие культовые сумки возвращаются в тренды в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие шляпы из прошлого сейчас носят модницы во всем мире.

мода тренды аксессуары стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
