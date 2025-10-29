Самая актуальная сумка сезона — тренд 2026 года уже здесь

Оранжевая сумка. Фото: freepik

В 2025-м мода наконец-то научилась не выбирать между базовым и ярким. Коричневый, теплый и глубокий, стал главным цветом сезона, но вместе с ним появилось желание немного выйти за рамки комфорта. Поэтому в весенне-летних коллекциях 2026 года дизайнеры предложили смелое решение — оранжевую сумку как главный акцент образа.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Какой цвет сумки будет в тренде в 2026 году

Ferragamo показали, что этот цвет может быть разным: от насыщенного морковного до мягкого оттенка апельсина. Такие сумки предлагают носить каждый день — с кремовыми или светло-бежевыми вещами, или же сочетать с желтым, если хочется больше энергии в образе. Akris пошли еще дальше и доказали, что total look из нескольких оттенков оранжевого выглядит не перегруженным, а наоборот очень органично.

Ferragamo. Фото: Vogue

У Hermès традиционный замок их фирменного цвета стал почти драгоценностью, а №21 сделали мягкую сумку через плечо с коротким ремешком. У Carolina Herrera оранжевые сумки с бахромой появились рядом с вышитыми жакетами, создавая праздничный эффект даже в повседневной одежде.

Carolina Herrera. Фото: Vogue

Lacoste выбрали более светлый, мандариновый оттенок и доказали, что даже спортивный стиль может быть утонченным. В MM6 Maison Margiela оранжевый стал тихим акцентом под светло-зеленым костюмом — как теплый свет среди утренней прохлады.

Lacoste. Фото: Vogue

Несмотря на свою летнюю энергию, этот цвет на самом деле принадлежит осени. В уличных образах его все чаще сочетают с денимом, трикотажем и пальто цвета кофе с молоком. Иногда это небольшая сумка, которая просто добавляет яркую ноту, а иногда главная деталь, от которой зависит все настроение на день.

Ранее мы писали о том, какой сумкой с бриллиантами удивила жена известного миллиардера.

Также мы сообщали, что поясная сумка сейчас приобретает популярность.