Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Юбка, которая скрасит серые будни — добавит яркого настроения

Юбка, которая скрасит серые будни — добавит яркого настроения

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 09:10
обновлено: 14:40
Какая юбка скрасит серые будни — разбавит ваш гардероб
Юбка с пайетками. Фото: Instagram

Этой осенью неожиданным фаворитом модниц стала юбка с пайетками. Если раньше такая модель была актуальной в праздничных новогодних образах, то сейчас ее смело добавляют в повседневные луки. И неудивительно, ведь всего одна эта вещь может сделать образ интереснее и разбавить серые будни яркими красками.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Как носить юбку с пайетками в повседневной жизни

Блестящие юбки этой осенью стоит сочетать с теплыми свитерами, строгими пиджаками и удобной обувью. Такой контраст добавит современного вайба и позволит разбавить сдержанный осенний гардероб. Стилисты советуют найти баланс тем, кто хочет носить такую яркую юбку в этом сезоне. Единственное правило, которого следует придерживаться — простота. Вот несколько образов, которые будет не сложно повторить.

С коричневыми замшевыми аксессуарами

Это самый простой способ адаптировать вечернюю юбку к повседневному наряду. Замените каблуки на высокие коричневые замшевые сапоги и выберите сумку в тон. Замша сделает блестки менее контрастными, поэтому такой образ станет гармоничным и интересным.

Як носити спідницю з паєтками в повсякденному житті
Образ с юбкой с пайетками и замшевыми ботинками. Фото: Vogue

С белой футболкой и утилитарной курткой

Белая футболка и куртка — это классическое сочетание, которое подойдет на каждый день. При этом, если заменить джинсы на вечернюю юбку с пайетками, то образ сразу станет интереснее. Кэжуал в сочетании с гламурными блестками будет иметь непринужденный и модный взгляд.

Як носити спідницю з паєтками в повсякденному житті
Образ с юбкой с пайетками и курткой. Фото: Vogue

С лаконичными украшениями и футболкой

Для минималистичного образа сочетайте миди-юбку с пайетками с оверсайз футболкой. Нежности аутфиту добавят аксессуары: тонкая цепочка, жемчуг или серьги-гвоздики.

Як носити спідницю з паєтками в повсякденному житті
Сдержанный образ с юбкой с пайетками. Фото: Vogue

С пиджаком и балетками

Надевать юбку с пайетками можно даже в офис. Стилизовать такую вещь со строгим акцентом удастся с помощью классического пиджака и балеток. Это будет выглядеть сдержанно, элегантно и в то же время очень современно.

Як носити спідницю з паєтками в повсякденному житті
Стильный образ с юбкой с пайетками и пиджаком. Фото: Vogue

Если раньше считалось, что вещи с пайетками предназначены только для особых случаев, то этот осенний сезон полностью разбил такой стереотип. Оказывается, яркая юбка может стать удачным дополнением и особой изюминкой повседневных луков.

Напомним, ранее мы писали о том, какая юбка подойдет и на осень, и на зиму. Это универсальная вещь.

Также мы рассказывали о том, как носить длинную джинсовую юбку. Этой осенью она на пике популярности.

мода одежда советы стиль юбки
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации