Какая юбка скрасит серые будни — разбавит ваш гардероб

Юбка с пайетками. Фото: Instagram

Этой осенью неожиданным фаворитом модниц стала юбка с пайетками. Если раньше такая модель была актуальной в праздничных новогодних образах, то сейчас ее смело добавляют в повседневные луки. И неудивительно, ведь всего одна эта вещь может сделать образ интереснее и разбавить серые будни яркими красками.

Об этом пишет Vogue.

Как носить юбку с пайетками в повседневной жизни

Блестящие юбки этой осенью стоит сочетать с теплыми свитерами, строгими пиджаками и удобной обувью. Такой контраст добавит современного вайба и позволит разбавить сдержанный осенний гардероб. Стилисты советуют найти баланс тем, кто хочет носить такую яркую юбку в этом сезоне. Единственное правило, которого следует придерживаться — простота. Вот несколько образов, которые будет не сложно повторить.

С коричневыми замшевыми аксессуарами

Это самый простой способ адаптировать вечернюю юбку к повседневному наряду. Замените каблуки на высокие коричневые замшевые сапоги и выберите сумку в тон. Замша сделает блестки менее контрастными, поэтому такой образ станет гармоничным и интересным.

Образ с юбкой с пайетками и замшевыми ботинками. Фото: Vogue

С белой футболкой и утилитарной курткой

Белая футболка и куртка — это классическое сочетание, которое подойдет на каждый день. При этом, если заменить джинсы на вечернюю юбку с пайетками, то образ сразу станет интереснее. Кэжуал в сочетании с гламурными блестками будет иметь непринужденный и модный взгляд.

Образ с юбкой с пайетками и курткой. Фото: Vogue

С лаконичными украшениями и футболкой

Для минималистичного образа сочетайте миди-юбку с пайетками с оверсайз футболкой. Нежности аутфиту добавят аксессуары: тонкая цепочка, жемчуг или серьги-гвоздики.

Сдержанный образ с юбкой с пайетками. Фото: Vogue

С пиджаком и балетками

Надевать юбку с пайетками можно даже в офис. Стилизовать такую вещь со строгим акцентом удастся с помощью классического пиджака и балеток. Это будет выглядеть сдержанно, элегантно и в то же время очень современно.

Стильный образ с юбкой с пайетками и пиджаком. Фото: Vogue

Если раньше считалось, что вещи с пайетками предназначены только для особых случаев, то этот осенний сезон полностью разбил такой стереотип. Оказывается, яркая юбка может стать удачным дополнением и особой изюминкой повседневных луков.

