Что скрывают бирки Zara — значение каждой из них

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 18:07
обновлено: 18:06
Как по бирке Zara узнать больше об одежде — каждая имеет свое значение
Одежда в магазине Zara. Фото: Instagram

На бирках вещей от Zara можно увидеть пометки в виде геометрических фигур. Это не просто случайные картинки, а настоящие помощники для красавиц. Они позволят понять, каким будет размер и посадка одежды. Это особенно удобно для тех, кто предпочитает онлайн шопинг.

Об этом рассказала стилист Алена Черновол на своей странице в Instagram.

Что скрывают бирки Zara

Квадрат: стандартный крой

Такая отметка означает, что одежда соответствует стандартной размерной сетке. Поэтому можно смело брать свой привычный размер и не бояться, что вещь будет немного меньше или больше.

Треугольник: вещь по фигуре

Это означает, что вещь может быть маломерной. Если вы видите на одежде Zara такую отметку, стоит рассмотреть вариант на размер больше. Именно тогда одежда идеально вам подойдет.

Круг: свободный крой

Такая пометка на бирке означает, что одежда может быть немного великовата или же оверсайз. В таком случае можно брать свой размер, если вы любите свободный фасон. Или же выбирайте на размер меньше вещь, чтобы получить более приталенный вариант.

Як за биркою Zara дізнатись більше про одяг
Бирки Zara. Фото: Instagram

Система цветов бирок

Кроме отметок, стоит также обращать внимание и на цвета бирки и текста на ней. Каждый имеет свое значение:

  • белая бирка с черным текстом — низкое качество;
  • белая бирка, белое лого — стандартное качество;
  • черная бирка с белым текстом — хорошее качество;
  • коричневая бирка — высокое качество.

Бирка может рассказать о вещи абсолютно все. Именно поэтому стилист советует не пренебрегать тем, чтобы детально ее осматривать. Это поможет выбрать идеальный размер и не прогадать с качеством.

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
