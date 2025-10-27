Видео
Сумки, диктующие моду — главные тренды 2025 года

Дата публикации 27 октября 2025 21:06
обновлено: 14:56
Стильные сумки осени-зимы 2025 — элегантность в деталях
Стильная сумка. Фото: freepik.com

Осенние тренды сумок 2025 года показывают, как практичность может идти рядом с выразительностью. Все становится теплее, мягче и более продуманным. Замша, крупные силуэты, четкая форма и немного творческого беспорядка — именно это определяет настроение сезона.

Об этом пишет Elle.

Читайте также:

Трендовые сумки сезона

Замша и фактуры

Замша — не просто материал, а целая атмосфера. Ее поверхность поглощает свет, создавая глубину и уют. Дизайнеры работают с нубуком, велюром, прошитыми фактурами — во всем чувствуется спокойствие и комфорт осени. Такие сумки естественно вписываются в гардероб с пальто, свитерами и шерстяными вещами.

Замешві сумки цього сезону асоціюються з розкішшю
Замшевая сумка. Фото из Instagram

Lady bags

Классические структурированные сумки возвращаются — с короткой ручкой, чистыми линиями и минимумом декора. Это не ностальгия, а современное прочтение женственности без надрыва. Их носят с пальто, деловым костюмом или просто с любимыми джинсами. Такие сумки подчеркивают спокойствие и уверенность, которые сегодня ценятся больше, чем показная роскошь.

Класичні сумки, що ніколи не втратять актуальності
Классическая сумка. Фото из Instagram

Большие сумки

В сезоне, когда хочется успеть все, крупные модели становятся спасительным вариантом. Они могут быть из мягкой кожи или жесткой ткани, но главное вместительность. Туда помещается ноутбук, косметичка, книга, а при желании — еще и половина дня наперед. В тренде удобные tote и weekender bags — практичные, но не будничные.

Велика сумка актуальна для занятих жінок
Большая сумка. Фото из Instagram

Бохо-настроение

Сумки в стиле бохо в этом году получили новое дыхание. Меньше "фестиваля", больше урбанистики. Мягкие формы, бахрома, плетение, тиснение — все это добавляет образу характера. Такие модели любят сочетания фактур — трикотаж, пальто с поясом, платье с принтом. Они будто созданы для тех, кто не боится выделяться, но делает это естественно.

Сумка з бахромою має оригінальний вигляд
Сумка с бахромой. Фото из Instagram

Добавим, что наши дизайнеры сегодня не отстают от мировых трендов, а иногда даже задают тон. В коллекциях украинских брендов можно найти все: от лаконичных lady bags до гиперобъемных tote. Есть модели из замши, клатчи из фактурной кожи, вариации с декоративными швами и мягкими складками. Цвета в тренде: черный, шоколад, бордо. Такие сумки именно то, что нужно для осени 2025.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан перечислил шарфы, которые будут актуальны в прохладном сезоне.

Также мы сообщали, что жена известного миллиардера поразила своей сумкой за невероятную цену.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
