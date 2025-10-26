Джамала показала стильный образ с акцентной юбкой — идеально на осень

Стильный осенний образ от Джамалы — захочется повторить
Украинская певица Джамала в очередной раз замиловала стилем. На этот раз знаменитость показала элегантный осенний образ. Его изюминкой стала акцентная юбка в трендовом принте.
Фото певица опубликовала в Instagram.
Как повторить стильный осенний образ Джамалы
Образ Джамалы продуман до мелочей. Знаменитость выбрала черный лаконичный топ с открытым вырезом. Он подчеркнул фигуру и добавил элегантности. Певица решила совместить его с акцентной юбкой макси длины на запах. Такая модель трендовая в этом сезоне, как и клетчатый принт. Поэтому образ Джамалы не только красивый, но и модный.
На верх певица решила надеть темно-серый оверсайз пиджак. Его четкая линия плеч добавила элегантности и стиля. Удачно вписались в такой лук Джамалы остроносые сапоги на каблуках. Это не только стильное решение, но и практичное, ведь такая модель визуально удлиняет ноги.
Особой осенней атмосферы образу певицы добавила шляпа: объемная, широкополая и насыщенного горчичного оттенка. Это акцент, который создал контраст и добавил эффектности.
Из аксессуаров Джамала выбрала большое кольцо с глазом. Оно привлекает внимание и делает образ более интересным. Так певица проявила свою индивидуальность и любовь к необычным украшениям.
Этот лук Джамалы — сочетание элегантности и стиля. Он подойдет как для встречи с друзьями, так и для важного события. Образ с клетчатой юбкой — воплощение уверенности и индивидуальности.
Напомним, ранее мы писали об элегантном образе певицы Златы Огневич. Он идеально подойдет на осень.
Также мы рассказывали о том, как повторить стильный многослойный лук Джей Ло. Новый образ звезды покорил модниц.
Читайте Новини.LIVE!