Стильный осенний образ от Джамалы — захочется повторить

Дата публикации 26 октября 2025 11:15
обновлено: 15:01
Джамала показала стильный образ с акцентной юбкой — идеально на осень
Украинская певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Украинская певица Джамала в очередной раз замиловала стилем. На этот раз знаменитость показала элегантный осенний образ. Его изюминкой стала акцентная юбка в трендовом принте.

Фото певица опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Как повторить стильный осенний образ Джамалы

Образ Джамалы продуман до мелочей. Знаменитость выбрала черный лаконичный топ с открытым вырезом. Он подчеркнул фигуру и добавил элегантности. Певица решила совместить его с акцентной юбкой макси длины на запах. Такая модель трендовая в этом сезоне, как и клетчатый принт. Поэтому образ Джамалы не только красивый, но и модный.

Стильний осінній образ Джамали
Стильный образ Джамалы. Фото: Instagram/jamalajaaaaa

На верх певица решила надеть темно-серый оверсайз пиджак. Его четкая линия плеч добавила элегантности и стиля. Удачно вписались в такой лук Джамалы остроносые сапоги на каблуках. Это не только стильное решение, но и практичное, ведь такая модель визуально удлиняет ноги.

Стильний образ Джамали на осінь
Образ Джамалы с юбкой на запах. Фото: Instagram/jamalajaaaa

Особой осенней атмосферы образу певицы добавила шляпа: объемная, широкополая и насыщенного горчичного оттенка. Это акцент, который создал контраст и добавил эффектности.

Стильний осінній образ Джамали
Осенний образ Джамалы. Фото: Instagram/jamalajaaaaa

Из аксессуаров Джамала выбрала большое кольцо с глазом. Оно привлекает внимание и делает образ более интересным. Так певица проявила свою индивидуальность и любовь к необычным украшениям.

Этот лук Джамалы — сочетание элегантности и стиля. Он подойдет как для встречи с друзьями, так и для важного события. Образ с клетчатой юбкой — воплощение уверенности и индивидуальности.

Напомним, ранее мы писали об элегантном образе певицы Златы Огневич. Он идеально подойдет на осень.

Также мы рассказывали о том, как повторить стильный многослойный лук Джей Ло. Новый образ звезды покорил модниц.

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
