В моду возвращаются шляпы — самый элегантный аксессуар сезона

Весной ни одна it-girl не обойдется без стильной шляпы. На показах сезона весна-лето 2026 головные уборы стали главным акцентом образов — от скульптурных клошей Loro Piana до пиратских трикорнов Dior. Одним словом, шляпа возвращает себе статус must-have аксессуара.

Трендовые шляпы сезона

Трикорн

В своей дебютной коллекции для Dior Джонатан Андерсон вернул на подиум культовый трикорн XVIII века — шляпу с тремя загнутыми полями, которую когда-то носили военные и моряки. Теперь она стала символом новой элегантности с оттенком бунтарства.

Dior весна-лето 2026. Фото: Vogue

Созданный в сотрудничестве с легендарным шляпником Стивеном Джонсом, трикорн Dior выглядит современно и драматично одновременно.

Клош

Форма колокола, мягкие линии и легкий оттенок ностальгии — клош снова в моде. Когда-то его носили девушки-флаперы, которые ломали социальные стереотипы. Сегодня же эта шляпа вернулась в фетре, соломе, с бахромой или бисером.

Loro Piana весна-лето 2026. Фото: Vogue

Пилбокс

Сдержанный, структурированный и вне времени — пилбокс возвращается. Его любили Джеки Кеннеди и Одри Хепберн, и не зря, ведь эта шляпа всегда выглядит безупречно.

Altuzarra весна-лето 2026. Фото: Vogue

В Altuzarra ее сочетают с лакированными куртками и пальто из меха, а в Chloé — с легкими платьями и украшениями. Пилбокс добавляет точности силуэту и изысканности даже простому образу. Это как маленький штрих, который делает стиль завершенным.

Кепи baker boy

Еще одна звезда сезона — кепи в стиле baker boy. Она напоминает микс берета и классической фуражки, имеет легкое ретро-настроение и отлично сочетается с современным гардеробом.

Saint Laurent весна-лето 2026. Фото: Vogue

Saint Laurent в своей коллекции весна-лето 2026 показывает ее в кожаном варианте — вместе с байкерскими куртками и костюмами с мини-юбками. Такая кепи добавляет образу уверенности и независимости, а главное подходит всем без исключения.

