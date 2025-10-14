Самый эффектный тренд осени-2025 — эко-мех, который все обожают

Девушка в стильном мехе. Фото: freepik.com

Натуральный мех постепенно покидает модную сцену, а на смену ему приходит стильный и современный экомех. Он не только этичен, но и открывает множество возможностей для экспериментов с цветом, фактурой и силуэтами. Поэтому все больше блогеров делают эко-мех главным акцентом своего образа.

В этом году тренд особенно подчеркнули показы брендов, где эко-мех появлялся как в виде отдельных деталей, так и целых элементов гардероба.

Трендовая меховая одежда из меха

Главное преимущество эко-меха — это многообразие моделей и цветов. У streetstyle-блогеров сейчас на пике популярности яркие объемные шубы — от неонового розового до изумрудного зеленого. Они не только согревают, но и становятся главной изюминкой образа, которую невозможно не заметить.

Шуба из эко-меха. Фото из Instagram

Еще один тренд — короткие модели, напоминающие ретрошубки 70-х, но с современным оттенком: асимметричный крой, необычные принты, объемные воротники. Такие куртки легко комбинируются с джинсами, макси-юбками или даже романтичными сатиновыми нарядами.

Меховые аксессуары

Отдельный хит сезона — меховые детали. Сумки с эко-меховыми вставками, кроссовки или шарфы мгновенно добавляют образу оригинальности. Instagram полон примеров, как блогеры сочетают такие аксессуары с классическими пальто или спортивными куртками. Это отличный способ освежить лук и при этом не навредить животным.

Меховая сумка в образе. Фото из Instagram

Коротко говоря, эко-мех в этом сезоне — это свобода цвета, текстур и стиля. Он позволяет играть образами, выглядеть дорого и ярко, но оставаться сознательным и этичным в выборе.

