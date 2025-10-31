Видео
Дата публикации 31 октября 2025 16:07
обновлено: 12:28
Омолаживающая стрижка — эффект подтяжки без косметолога гарантирован
Красивая стрижка. Фото: freepik

Прическа может изменить не только вид, но и то, как мы себя чувствуем. Иногда достаточно нескольких движений ножниц и кажется, будто в вас проснулась совсем другая версия себя. Именно так произошло с Крис Дженнер, когда она отказалась от своего привычного пикси и выбрала длинный боб с волнами и боковым пробором.

Об этом рассказали эксперты City Magazine.

Почему эта стрижка так всем подходит

Мягкие волны добавляют объема именно там, где с возрастом его часто не хватает — в зоне щек и линии челюсти. Боковой пробор разбивает симметрию, благодаря чему лицо кажется свежее и выразительнее. А сама стрижка обладает тем эффектом, который стилисты в шутку называют "фейслифт без скальпеля" — она как будто подтягивает лицо, но без всякого вмешательства.

Здесь все построено на естественности: легкое движение волос, воздушная текстура, никаких зацементированных локонов.

Стрижка боб, що підійде кожній
Стрижка боб. Фото из Instagram

Как объяснить мастеру, что вы хотите именно этот эффект

Попросите длинный боб до уровня ключиц с мягким, слоистым срезом. Важно: без четких линий и излишней геометрии. Пробор сбоку — обязателен. Он работает как визуальный акцент и помогает создать эффект подтяжки.

Трендова стрижка, яку легко укласти і вдома
Трендовая стрижка. Фото из Instagram

Укладка — максимально естественная. Пусть волны выглядят так, будто они появились сами, а не после часа перед зеркалом.

Как уложить прическу дома

  1. Нанесите термозащиту.
  2. Подсушите волосы феном и круглой щеткой, чтобы придать объем.
  3. Завивайте крупные пряди плойкой от лица.
  4. Разбейте локоны пальцами, чтобы убрать чрезмерную "аккуратность".
  5. На макушку можно поставить бигуди на несколько минут — пока завтракаете.
  6. Завершите легким спреем для фиксации.

Волосы должны двигаться — это главное правило.

Почему именно сейчас эта стрижка так актуальна

После лета хочется большей структуры, но без строгости. Этот вариант балансирует между свободой и элегантностью. Его можно носить с пальто, свитером, кожаной курткой — и в любом возрасте.

Длинный боб с волнами — это не просто модная стрижка. Это способ посмотреть на себя иначе, без радикальных изменений, но с ощущением обновления.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner)

Крис Дженнер показала пример — она не кардинально изменила себя, она просто освежила то, что уже было сильным. И, возможно, именно этого нам всем сейчас немного не хватает — легких изменений, которые напоминают, что новые этапы начинаются не с больших решений, а с маленьких деталей.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
