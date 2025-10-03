Осенние ароматы с особым шармом — изысканные духи для женщин

Изысканные духи на осень, что подчеркнут вашу индивидуальность
Осень — время серьезных ароматов. Летние свежачки оставляем на полочке, а в руки тянутся теплые, глубокие духи, которые создают уют даже в самый прохладный день.
В Ukr.media выделили пять ароматов, от которых становится тепло внутри и которые хочется носить именно осенью.
Парфюмы, которые в тренде этой осенью
Moncler Pour Femme
Плотный и кремово-пудровый, с нежной миндальной горчинкой. Он немного самоуверенный, немного игривый, но всегда элегантный. Теплые ванильные и древесные аккорды обволакивают кожу, а маленький флакон легко влюбляет с первого пшика.
Ex Nihilo Santal Calling
Мягкий сандал со сливочным оттенком, словно молочный пломбир с легким солоноватым шлейфом. На коже превращается в роскошный крем, от которого сложно оторваться. Чистый, нежный и невероятно элегантный — тот аромат, который хочется ощущать постоянно.
Tom Ford Santal Blush
Здесь хорошо чувствуется сандал: теплый, кремово-пудровый, с легкой пряностью. На холоде становится еще более густым и объемным, но не навязчивым. Один-два пшика — идеально; больше — уже ощутимо, но в хорошем смысле.
Loewe 001 Woman
Обволакивающий сандал с молочно-сливочным звучанием и намеком на кокос. Пряный розовый перец добавляет характера, а база из древесных нот делает аромат немного грубоватым и в то же время уютным. Теплый, но со своей неповторимой харизмой.
Byredo Gypsy Water
Легкий и прозрачный, древесно-ванильный аромат с воздушной свежестью и оттенком ладана. Сандал и ваниль мягкие, не десертные. Идеален на каждый день — уместен и с футболкой, и с кашемировым свитером. Он как легкий древесный плед, обволакивающий и дарующий спокойствие.
