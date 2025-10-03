Осенние ароматы с особым шармом — изысканные духи для женщин

Девушка наносит духи на тело. Фото: freepik.com

Осень — время серьезных ароматов. Летние свежачки оставляем на полочке, а в руки тянутся теплые, глубокие духи, которые создают уют даже в самый прохладный день.

В Ukr.media выделили пять ароматов, от которых становится тепло внутри и которые хочется носить именно осенью.

Реклама

Читайте также:

Парфюмы, которые в тренде этой осенью

Moncler Pour Femme

Плотный и кремово-пудровый, с нежной миндальной горчинкой. Он немного самоуверенный, немного игривый, но всегда элегантный. Теплые ванильные и древесные аккорды обволакивают кожу, а маленький флакон легко влюбляет с первого пшика.

Ex Nihilo Santal Calling

Мягкий сандал со сливочным оттенком, словно молочный пломбир с легким солоноватым шлейфом. На коже превращается в роскошный крем, от которого сложно оторваться. Чистый, нежный и невероятно элегантный — тот аромат, который хочется ощущать постоянно.

Tom Ford Santal Blush

Здесь хорошо чувствуется сандал: теплый, кремово-пудровый, с легкой пряностью. На холоде становится еще более густым и объемным, но не навязчивым. Один-два пшика — идеально; больше — уже ощутимо, но в хорошем смысле.

Флакон с духами. Фото: freepik.com

Loewe 001 Woman

Обволакивающий сандал с молочно-сливочным звучанием и намеком на кокос. Пряный розовый перец добавляет характера, а база из древесных нот делает аромат немного грубоватым и в то же время уютным. Теплый, но со своей неповторимой харизмой.

Byredo Gypsy Water

Легкий и прозрачный, древесно-ванильный аромат с воздушной свежестью и оттенком ладана. Сандал и ваниль мягкие, не десертные. Идеален на каждый день — уместен и с футболкой, и с кашемировым свитером. Он как легкий древесный плед, обволакивающий и дарующий спокойствие.

Ранее мы писали о том, как отличить настоящие духи от подделки всего по нескольким образам.

Также мы сообщали о старом тренде в маникюре, вернувшемся в моду в этом сезоне.