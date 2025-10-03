Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Изысканные духи на осень, что подчеркнут вашу индивидуальность

Изысканные духи на осень, что подчеркнут вашу индивидуальность

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 21:07
Осенние ароматы с особым шармом — изысканные духи для женщин
Девушка наносит духи на тело. Фото: freepik.com

Осень — время серьезных ароматов. Летние свежачки оставляем на полочке, а в руки тянутся теплые, глубокие духи, которые создают уют даже в самый прохладный день.

В Ukr.media выделили пять ароматов, от которых становится тепло внутри и которые хочется носить именно осенью.

Реклама
Читайте также:

Парфюмы, которые в тренде этой осенью

Moncler Pour Femme

Плотный и кремово-пудровый, с нежной миндальной горчинкой. Он немного самоуверенный, немного игривый, но всегда элегантный. Теплые ванильные и древесные аккорды обволакивают кожу, а маленький флакон легко влюбляет с первого пшика.

Ex Nihilo Santal Calling

Мягкий сандал со сливочным оттенком, словно молочный пломбир с легким солоноватым шлейфом. На коже превращается в роскошный крем, от которого сложно оторваться. Чистый, нежный и невероятно элегантный — тот аромат, который хочется ощущать постоянно.

Tom Ford Santal Blush

Здесь хорошо чувствуется сандал: теплый, кремово-пудровый, с легкой пряностью. На холоде становится еще более густым и объемным, но не навязчивым. Один-два пшика — идеально; больше — уже ощутимо, но в хорошем смысле.

Парфуми, які добре чутно здалеку
Флакон с духами. Фото: freepik.com

Loewe 001 Woman

Обволакивающий сандал с молочно-сливочным звучанием и намеком на кокос. Пряный розовый перец добавляет характера, а база из древесных нот делает аромат немного грубоватым и в то же время уютным. Теплый, но со своей неповторимой харизмой.

Byredo Gypsy Water

Легкий и прозрачный, древесно-ванильный аромат с воздушной свежестью и оттенком ладана. Сандал и ваниль мягкие, не десертные. Идеален на каждый день — уместен и с футболкой, и с кашемировым свитером. Он как легкий древесный плед, обволакивающий и дарующий спокойствие.

Ранее мы писали о том, как отличить настоящие духи от подделки всего по нескольким образам.

Также мы сообщали о старом тренде в маникюре, вернувшемся в моду в этом сезоне.

мода духи духи аромат стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации