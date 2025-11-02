Универсальный кожаный тренч — пальто, которое заменит все остальные

Девушка в кожаном тренче. Фото: freepik

Кожаный тренч снова на высоте — на этот раз он не просто модная вещь, а настоящий символ осени 2025 года. Вместо легких тканей дизайнеры выбрали материал, который держит форму, не мнется и придает уверенность каждому движению.

Об этом пишет Vogue.

Кожаные вещи сейчас в тренде

Во время Недели моды в Париже именно кожаные тренчи чаще всего попадали в объективы фотографов. Парижанки, как всегда, остаются верны своему минимализму: функциональность, элегантность и ничего лишнего. Одна из гостей сочетала тренч с грубыми джинсами, кардиганом и двухцветными лоферами — простой, но с характером городской образ. Другая сделала ставку на гламур: лакированный тренч, очки, сумка цвета лайма и босоножки с острым носком.

Трендовые тренчи. Фото: Vogue

В Милане дизайнер Амина Муадди показала, что кожаный тренч может быть самодостаточным. Она застегнула его на все пуговицы, подпоясала тонким поясом и добавила лишь фирменные туфли на каблуке. В результате получилось лаконично, дорого и женственно. К тому же кожа греет лучше хлопка, так что это идеальный выбор для переходного сезона.

Кожаный тренч из кожи. Фото: Vogue

На подиумах этот тренд поддержали и крупные бренды. У Isabel Marant — массивные рукава и металлические люверсы. У Balmain — строгие линии, большие карманы, милитари-настроение. А Burberry под руководством Даниэла Ли показал глубокие оттенки зеленого и бордового, доказав, что кожа не ограничивается только черным.

Если нравится сдержанность — посмотрите модель Althea от Nour Hammour: насыщенный шоколадный цвет, минималистичный крой, без отвлекающих деталей. Если любите объем и свободу движения, то стоит обратить внимание на черный вариант от AllSaints с широкими рукавами, под который легко надеть свитер. Для тех, кто ищет элегантность — Coach предлагает однобортный тренч чуть ниже колена, который идеально смотрится с шерстяной юбкой и классическими туфлями.

Burberry весна-лето 2026. Фото: Vogue

Кожаный тренч — покупка, которая работает на годы. Он не стареет, лишь меняется вместе с вами. Если со временем кожа потеряет блеск, не пугайтесь — этот легкий эффект изношенности лишь добавляет ей характера. И небольшой совет: перед первым выходом обработайте тренч водоотталкивающим спреем — он позаботится, чтобы пальто сохранило свой вид даже после дождя.

