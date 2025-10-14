Какой макияж может сделать вас моложе — техника от Victoria’s Secret

Девушка делает макияж. Фото: freepik.com

Румяна всегда были верным способом "оживить" лицо, но в последнее время они превратились в настоящий must-have — без них уже трудно представить даже самую простую косметичку. И неудивительно, ведь сегодня румяна — это не просто цвет на щеках, а ключ к свежему, молодому и "живому" лицу. Настоящий фурор произвели красные румяна.

Все началось с видео в TikTok визажиста Роз-Мари Свифт, автора культовых макияжей для Victoria's Secret и основательницы бренда RMS Beauty.

Она показала, как красные румяна буквально "оживляют" лицо: добавляют цвета, делают черты более мягкими, а кожу более здоровой. Видео разлетелось по сети, и TikTok тут же подхватил идею. С того момента каждый второй бьюти-гуру начал экспериментировать с красными оттенками, а тренд быстро перекочевал из соцсетей на подиумы.

Как правильно наносить красные румяна

Главное правильно выбрать оттенок и избегать слишком холодных (синих) или слишком теплых (оранжевых) тонов. Тогда румяна не будут выглядеть искусственно. Кремовые варианты лучше наносить пальцами — тепло кожи помогает продукту естественно слиться с тоном лица. А пудровые лучше только кисточкой, легкими движениями, без фанатизма. Если все сделано правильно, вы получите нежный, свежий румянец, который придаст свежести лицу.



Днем они прекрасно работают в легком макияже: немного тона, тушь, блеск или бальзам для губ — этого будет достаточно. Вечером красные румяна добавляют образу глубины, поэтому сочетайте их с золотыми или медными тенями, или сделайте ставку на монохром: румяна и красная помада в комбинации выглядят круто.

Одним словом, красные румяна помогут превратить обычный макияж в модный акцент. И самое приятное то, что они подходят всем, если подобрать свой правильный оттенок.

