Какой макияж может сделать вас моложе — техника от Victoria’s Secret

Визажист Victoria's Secret раскрыла секрет молодого лица
Румяна всегда были верным способом "оживить" лицо, но в последнее время они превратились в настоящий must-have — без них уже трудно представить даже самую простую косметичку. И неудивительно, ведь сегодня румяна — это не просто цвет на щеках, а ключ к свежему, молодому и "живому" лицу. Настоящий фурор произвели красные румяна.
Все началось с видео в TikTok визажиста Роз-Мари Свифт, автора культовых макияжей для Victoria's Secret и основательницы бренда RMS Beauty.
Она показала, как красные румяна буквально "оживляют" лицо: добавляют цвета, делают черты более мягкими, а кожу более здоровой. Видео разлетелось по сети, и TikTok тут же подхватил идею. С того момента каждый второй бьюти-гуру начал экспериментировать с красными оттенками, а тренд быстро перекочевал из соцсетей на подиумы.
Как правильно наносить красные румяна
Главное правильно выбрать оттенок и избегать слишком холодных (синих) или слишком теплых (оранжевых) тонов. Тогда румяна не будут выглядеть искусственно. Кремовые варианты лучше наносить пальцами — тепло кожи помогает продукту естественно слиться с тоном лица. А пудровые лучше только кисточкой, легкими движениями, без фанатизма. Если все сделано правильно, вы получите нежный, свежий румянец, который придаст свежести лицу.
Днем они прекрасно работают в легком макияже: немного тона, тушь, блеск или бальзам для губ — этого будет достаточно. Вечером красные румяна добавляют образу глубины, поэтому сочетайте их с золотыми или медными тенями, или сделайте ставку на монохром: румяна и красная помада в комбинации выглядят круто.
Одним словом, красные румяна помогут превратить обычный макияж в модный акцент. И самое приятное то, что они подходят всем, если подобрать свой правильный оттенок.
