Находки из секонд-хенда — женщина наткнулась на сокровище в сумке

Дата публикации 12 октября 2025 13:57
Женщина неожиданно нашла кое-что в сумке из секонд-хенда — о чем идет речь
Женщина держит в руках сумку. Фото иллюстративное: Freepik

Время от времени в секонд-хенде можно найти не просто качественные, а даже брендовые вещи, которые будут стоить копейки. При этом и в самой одежде или сумках нередко случаются неожиданные находки. Об одной из таких рассказала женщина, которая недавно приобрела себе аксессуар.

Об этом пишет Мirror со ссылкой на сообщение пользователя Reddit.

Неожиданная находка в сумке из секонд-хенда

Женщину, решившую приобрести в секонд-хенде обычную бордовую сумку, постигла настоящая удача. Она обратила внимание на этот аксессуар из-за его яркого дизайна, который подходил бы к различным образам. Сумка стоила женщине 8 долларов, однако то, что было внутри, превзошло все ожидания. Уже при осмотре аксессуара дома женщина нашла 118 долларов наличными.

Жінка знайшла дещо в сумці із секонд-хенду
Сумка, которую приобрела счастливица в секонд-хенде. Фото: Reddit

"Я нашла деньги в своей сумке из секонд-хенда! Никогда в самых смелых мечтах я бы такого не представила. Самый интересный день секонд-хенда в моей жизни!", — написала счастливица в Reddit.

Жінка знайшла дещо в сумці із секонд-хенду
Деньги, которые женщина нашла в сумке из секонд-хенда. Фото: Reddit

Женщина добавила, что ее поразило то, как много людей жертвуют вещи, не проверяя их содержимое. Сообщение счастливицы прокомментировали многие пользователи Reddit. Они поделились и собственными историями о неожиданных находках в вещах из секонд-хенда — от 5 долларов в охотничьей куртке до золотой цепочки в подержанной сумке:

  • "Я работаю рядом с антикварным магазином. Один клиент нашел в книге 800 долларов и отдал их владельцу, который разделил их с ним";
  • "Однажды я нашла в старой сумке цепочку из 24-каратного золота. Это был приятный бонус";
  • "Мой дядя нашел бриллиантовое кольцо, это было в 90-х";
  • "Однажды я просматривала сумочки в секонд-хенде, и одна сумочка привлекла мое внимание, но она меня не впечатлила, поэтому я прошла мимо нее. Потом я все же захотела узнать, настоящая ли это кожа, поэтому я вернулась и проверила ее внутри, и нашла 40 долларов! Сумасшествие! Теперь я всегда проверяю хотя бы одну сумочку в секонд-хенде на наличие денег";
  • "Однажды я нашел 2 доллара в брюках, купленных в секонд-хенде".

Работники секонд-хендов также поделились тем, что часто видят, как люди перерывают каждую сумочку в магазине, надеясь найти там что-то ценное. И иногда удача им улыбается.

Напомним, ранее мы писали о том, какой свитер из прошлого неожиданно вернулся в моду. Этой осенью он стал настоящим хитом.

Также мы рассказывали о том, что в моде снова гольф, который был модным в 2000-х. Его стоит иметь в гардеробе тем, кто следит за трендами.

находка тренды сумки вещи интересные факты
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
