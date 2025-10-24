Одежда, которая вредит телу — список того, что стоит избегать

Джинсы. Фото: freepik.com

Мы часто покупаем вещи, руководствуясь лишь тем, как они выглядят. Хочется, чтобы одежда сидела красиво, подчеркивала фигуру и подходила к образу. Но редко кто задумывается, что некоторые наши любимые вещи могут не только портить настроение, но и вредить здоровью.

Об этом пишет "Ми-Україна".

Какую одежду стоит перестать носить

Тесные джинсы

Они имеют эффектный вид. Но когда джинсы настолько узкие, что едва застегиваются, тело буквально страдает. Это нарушает кровообращение в ногах, может вызвать онемение или даже защемление нервов.

У женщин слишком тесные модели часто вызывают воспаление в зоне бедер. Поэтому такие вещи не для ежедневного ношения. Дайте своему телу немного пространства.

Тесные джинсы. Фото из Instagram

Бюстгальтеры с косточками

Многие женщины терпят дискомфорт ради "идеальной формы". Но если бюстгальтер сидит слишком плотно или имеет жесткие косточки, он может натирать кожу, сжимать лимфатические сосуды и даже вызывать боль в спине или шее. Если после нескольких часов ношения вы чувствуете облегчение, снимая его — это уже знак, что белье подобрано неправильно.

Синтетические ткани

Блестящие, практичные, не мнутся — кажется, идеальный вариант. Но под синтетикой кожа не дышит. Тело перегревается, появляются раздражения, а иногда — аллергии или грибковые инфекции. Особенно осторожно стоит относиться к синтетическому белью или спортивной одежде. Лучше выбирать натуральные ткани, которые позволяют коже "дышать".

Обувь на каблуках и с узким носком

Каблуки добавляют несколько сантиметров и уверенности, но имеют обратную сторону. Из-за изменения положения стопы нагрузка переходит на спину и колени. Постоянное ношение может привести к боли и проблемам с позвоночником.

Обувь на каблуках. Фото из Instagram

А узкие носки в обуви сдавливают пальцы и способствуют врастанию ногтей или даже искривлению суставов. Вывод прост — все хорошо в меру.

Утягивающее белье

Такие вещи действительно могут сделать фигуру визуально стройнее, но лишь на короткое время. Если носить их постоянно, они сжимают внутренние органы, мешают пищеварению и вызывают вздутие, изжогу или запоры. Красота не должна стоить вам здоровья — лучше выбрать комфорт.

Одежда — это не только о стиле. Это история о заботе о себе. Если после какого-то элемента гардероба вы чувствуете усталость, боль или раздражение — не стоит это терпеть.

