Дата публікації: 24 жовтня 2025 19:33
Оновлено: 19:16
Одяг, що шкодить тілу — список того, що варто уникати
Джинси. Фото: freepik.com

Ми часто купуємо речі, керуючись лише тим, як вони виглядають. Хочеться, щоб одяг сидів красиво, підкреслював фігуру і пасував до образу. Але рідко хто задумується, що деякі наші улюблені речі можуть не лише псувати настрій, а й шкодити здоров’ю.

Про це пише "Ми-Україна".

Який одяг варто перестати носити

Тісні джинси

Вони мають ефектний вигляд. Але коли джинси настільки вузькі, що ледь застібаються, тіло буквально страждає. Це порушує кровообіг у ногах, може викликати оніміння або навіть защемлення нервів.

У жінок надто тісні моделі часто спричиняють запалення у зоні стегон. Тому такі речі не для щоденного носіння. Дайте своєму тілу трохи простору.

Дуже вузькі джинси можуть нашкодити вашому тілу
Тісні джинси. Фото з Instagram

Бюстгальтери з кісточками

Багато жінок терплять дискомфорт заради "ідеальної форми". Та якщо бюстгальтер сидить занадто щільно або має жорсткі кісточки, він може натирати шкіру, стискати лімфатичні судини і навіть викликати біль у спині чи шиї. Якщо після кількох годин носіння ви відчуваєте полегшення, знімаючи його — це вже знак, що білизна підібрана неправильно.

Синтетичні тканини

Блискучі, практичні, не мнуться — здається, ідеальний варіант. Але під синтетикою шкіра не дихає. Тіло перегрівається, з’являються подразнення, а іноді — алергії чи грибкові інфекції. Особливо обережно варто ставитись до синтетичної білизни або спортивного одягу. Краще обирати натуральні тканини, які дозволяють шкірі "дихати".

Взуття на підборах і з вузьким носком

Підбори додають кілька сантиметрів і впевненості, але мають зворотний бік. Через зміну положення стопи навантаження переходить на спину і коліна. Постійне носіння може призвести до болю та проблем із хребтом.

Взуття на каблуках може привести до проблем із хребтом
Взуття на підборах. Фото з Instagram

А вузькі носки у взутті здавлюють пальці й сприяють вростанню нігтів чи навіть викривленню суглобів. Висновок простий — усе добре в міру.

Білизна, що стягує

Такі речі справді можуть зробити фігуру візуально стрункішою, але лише на короткий час. Якщо носити їх постійно, вони стискають внутрішні органи, заважають травленню і викликають здуття, печію або запори. Краса не повинна коштувати вам здоров’я — краще обрати комфорт.

Одяг — це не лише про стиль. Це історія про турботу про себе. Якщо після якогось елемента гардероба ви відчуваєте втому, біль чи подразнення — не варто це терпіти.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
