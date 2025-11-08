Стильные образы с кожаной юбкой — самая модная вещь осени

Короткая кожаная юбка. Фото: Freepik

Кожаная юбка стала фаворитом модниц этой осенью. Образы с ней передают несколько дерзкий характер и при этом выглядят элегантно. Стилизовать эту вещь можно по-разному: от классического сочетания с рубашкой до необычного лука с длинным жакетом.

Новини.LIVE рассказывают о том, что носить с кожаной юбкой, чтобы выглядеть стильно этой осенью.

Лучшие образы с кожаной юбкой

С приталенным лонгом и высокими сапогами

Самое элегантное осеннее сочетание — длинная кожаная юбка и приталенный лонг или боди. К такому образу подойдут высокие сапоги с острым мысом. Они придадут изящества и грациозности луку.

Стильный образ с бордовой кожаной юбкой. Фото: Instagram

С кофтой и балетками

Неожиданное сочетание — кофта на пуговицах и кожаная юбка с разрезом. Такой образ будет интересным из-за комбинации различных текстур и тканей. Кофта добавит уюта, а юбка — дерзкого тона.

Образ с кожаной юбкой и кофтой. Фото: Instagram

С гольфом и ботфортами

Короткую кожаную юбку удачнее всего сочетать с гольфом. К такому образу подойдут длинные замшевые ботфорты. В этом сезоне такая обувь на пике популярности, поэтому образ будет не только красивым, но и трендовым.

Образ с короткой кожаной юбкой. Фото: Instagram

С длинным жакетом

Это стильное сочетание подойдет тем, кто любит необычные и несколько экстравагантные образы. Длинный жакет с широкими плечами удачно будет сочетаться с кожаной юбкой в тон. Особого шика добавят аксессуары и стильная обувь на каблуках.

Образ с кожаной юбкой и жакетом. Фото: Instagram

С оверсайз свитером

Практичный образ на каждый день — кожаная юбка удачно будет сочетаться с оверсайз свитером. Комфортно, удобно и красиво — то, что нужно на прохладные осенние дни.

Стильный образ с кожаной юбкой и свитером. Фото: Instagram

Кожаная юбка — это универсальная вещь, которая подходит ко всему. Она подойдет как для особых вечерних образов, так и для повседневных луков в офис. Именно поэтому представить осенний гардероб без нее практически не возможно.

