Стильні образи зі шкірною спідницею — наймодніша річ осені

Шкіряна спідниця стала фаворитом модниць цієї осені. Образи з нею передають дещо зухвалий характер та при цьому мають елегантний вигляд. Стилізувати цю річ можна по-різному: від класичного поєднання із сорочкою до незвичного лука з довгим жакетом.

Кращі образи зі шкіряною спідницею

З приталеним лонгом та високими чоботами

Найелегантніше осіннє поєднання — довга шкіряна спідниця та приталений лонг або ж боді. До такого образу пасуватимуть високі чоботи з гострим мисом. Вони додадуть витонченості й граційності луку.

Стильний образ з бордовою шкіряною спідницею. Фото: Instagram

З кофтою та балетками

Несподіване поєднання — кофта на ґудзиках та шкіряна спідниця з розрізом. Такий образ буде цікавим через комбінацію різних текстур та тканин. Кофта додасть затишку, а спідниця — зухвалого тону.

Образ зі шкіряною спідницею та кофтою. Фото: Instagram

З гольфом та ботфортами

Коротку шкіряну спідницю найвдаліше поєднувати з гольфом. До такого образу підійдуть довгі замшеві ботфорти. Цього сезону таке взуття на піку популярності, тож образ буде не лише красивим, а й трендовим.

Образ з короткою шкіряною спідницею. Фото: Instagram

З довгим жакетом

Це стильне поєднання пасуватиме тим, хто любить незвичні та дещо екстравагантні образи. Довгий жакет з широкими плечима вдало поєднуватиметься зі шкіряною спідницею в тон. Особливого шику додадуть аксесуари та стильне взуття на підборах.

Образ зі шкіряною спідницею та жакетом. Фото: Instagram

З оверсайз-светром

Практичний образ на кожен день — шкіряна спідниця вдало поєднуватиметься з оверсайз-светром. Комфортно, зручно та красиво — те, що треба на прохолодні осінні дні.

Стильний образ зі шкіряною спідницею та светром. Фото: Instagram

Шкіряна спідниця — це універсальна річ, що пасує до всього. Вона підійде як для особливих вечірніх образів, так й для повсякденних луків в офіс. Саме тому уявити осінній гардероб без неї практично не можливо.

