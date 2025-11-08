Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Шкіряна спідниця підкорює осінь — з чим її носити

Шкіряна спідниця підкорює осінь — з чим її носити

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 10:50
Оновлено: 07:45
Стильні образи зі шкірною спідницею — наймодніша річ осені
Коротка шкіряна спідниця. Фото: Freepik

Шкіряна спідниця стала фаворитом модниць цієї осені. Образи з нею передають дещо зухвалий характер та при цьому мають елегантний вигляд. Стилізувати цю річ можна по-різному: від класичного поєднання із сорочкою до незвичного лука з довгим жакетом.

Новини.LIVE розповідають про те, що носити зі шкіряною спідницею, аби мати стильний вигляд цієї осені.

Реклама
Читайте також:

Кращі образи зі шкіряною спідницею

З приталеним лонгом та високими чоботами

Найелегантніше осіннє поєднання — довга шкіряна спідниця та приталений лонг або ж боді. До такого образу пасуватимуть високі чоботи з гострим мисом. Вони додадуть витонченості й граційності луку.

Стильні образи зі шкірною спідницею
Стильний образ з бордовою шкіряною спідницею. Фото: Instagram

З кофтою та балетками

Несподіване поєднання — кофта на ґудзиках та шкіряна спідниця з розрізом. Такий образ буде цікавим через комбінацію різних текстур та тканин. Кофта додасть затишку, а спідниця — зухвалого тону.

Стильні образи зі шкірною спідницею
Образ зі шкіряною спідницею та кофтою. Фото: Instagram

З гольфом та ботфортами

Коротку шкіряну спідницю найвдаліше поєднувати з гольфом. До такого образу підійдуть довгі замшеві ботфорти. Цього сезону таке взуття на піку популярності, тож образ буде не лише красивим, а й трендовим.

Стильні образи зі шкірною спідницею
Образ з короткою шкіряною спідницею. Фото: Instagram

З довгим жакетом

Це стильне поєднання пасуватиме тим, хто любить незвичні та дещо екстравагантні образи. Довгий жакет з широкими плечима вдало поєднуватиметься зі шкіряною спідницею в тон. Особливого шику додадуть аксесуари та стильне взуття на підборах.

Стильні образи зі шкірною спідницею
Образ зі шкіряною спідницею та жакетом. Фото: Instagram

З оверсайз-светром

Практичний образ на кожен день — шкіряна спідниця вдало поєднуватиметься з оверсайз-светром. Комфортно, зручно та красиво — те, що треба на прохолодні осінні дні.

Стильні образи зі шкірною спідницею
Стильний образ зі шкіряною спідницею та светром. Фото: Instagram

Шкіряна спідниця — це універсальна річ, що пасує до всього. Вона підійде як для особливих вечірніх образів, так й для повсякденних луків в офіс. Саме тому уявити осінній гардероб без неї практично не можливо.

Нагадаємо, раніше ми писали, які спідниці не втратять актуальності навіть взимку. В них буде комфортно та тепло.

Також ми розповідали, який светр зараз у тренді. Образи з ним мають затишний вигляд.

шкіра одяг стиль спідниці трендові образи
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації