Видео

Шорты-бермуды вместо юбки — тренд, покоряющий осень

Дата публикации 24 октября 2025 16:23
обновлено: 16:09
Как стилизовать шорты-бермуды осенью 2025 года — советы стилистов
Шорты. Фото: freepik.com

Осень 2025 года снова возвращает нас в "нулевые" — время, когда стиль был уверенным, экспериментальным и немного дерзким. И главный герой этого сезона — шорты-бермуды, которые были показаны на подиумах Ralph Lauren, Elie Saab и Prada, и после этого вопрос "носить или нет" уже не стоит. Они остаются с нами и этой осенью — в плотных тканях, сдержанных цветах и с продуманными комбинациями обуви.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Шорты-бермуды в осенних образах

Замша

Осенняя версия бермуд — это замша. Мягкая, теплая и немного богемная. Выберите шорты из этого материала и сочетайте их с ковбойскими сапогами с острым носком. Добавьте куртку в тон, и можно отправляться куда угодно — от утреннего кофе до ужина в любимом ресторане.

Замша в одязі набирає все більшої популярності
Замшевые шорты-бермуды. Фото: Vogue

Белый на белом

Если хочется легкости, белый тотал-лук всегда работает. Белые шорты-бермуды и свободная рубашка создают чистый, спокойный образ. Достаточно добавить черные лоферы, серые носки, а если хотите цветного акцента, то маленькая красная сумка решит этот вопрос.

Білі шорти мають елегантний вигляд
Белые бермуды. Фото: Vogue

Объемные шорты

Мода сейчас любит смелость. Свободные бермуды можно носить с высокими лакированными сапогами цвета бордо. Образ выглядит уверенно, особенно если добавить жакет с рисунком пейсли, шелковую майку и тонкий золотой ремень. Это тот случай, когда хочется идти медленно, чтобы все успели рассмотреть.

Вільні бермуди можна по-різному обіграти в образі
Свободные бермуды. Фото: Vogue

Классика

И наконец — самое смелое сочетание: шорты-бермуды, туфли на каблуках и носки с ромбами. Поначалу кажется странным, но в действии выглядит свежо и модно.

Найсміливіше поєднання з шортами-бермудами
Шорты-бермуды в странном образе. Фото: Vogue

Синий свитер, серебряные украшения — и вы будете готовы к любой осенней погоде. Добавьте немного игры с цветами и образ засияет по-новому.

Ранее мы писали о том, что длинная джинсовая юбка удачный выбор на эту осень.

Также мы сообщали, что кардиганы могут стать хорошим дополнением элегантных образов.

мода тренды шорты стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
