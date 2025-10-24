Як стилізувати шорти-бермуди восени 2025 року — поради стилістів

Шорти. Фото: freepik.com

Осінь 2025 року знову повертає нас у "нульові" — час, коли стиль був упевненим, експериментальним і трохи зухвалим. І головний герой цього сезону — шорти-бермуди. Їх показали на подіумах Ralph Lauren, Elie Saab і Prada, і після цього питання "носити чи ні" вже не стоїть. Вони залишаються з нами й цієї осені — у щільних тканинах, стриманих кольорах і з продуманими комбінаціями взуття.

Шорти-бермуди в осінніх образах

Замша

Осіння версія бермуд — це замша. М’яка, тепла і трохи богемна. Виберіть шорти з цього матеріалу і поєднайте їх із ковбойськими чоботами з гострим носком. Додайте куртку в тон, і можна вирушати куди завгодно — від ранкової кави до вечері в улюбленому ресторані.

Замшеві шорти-бермуди. Фото: Vogue

Білий на білому

Якщо хочеться легкості, білий тотал-лук завжди працює. Білі шорти-бермуди та вільна сорочка створюють чистий, спокійний образ. Достатньо додати чорні лофери, сірі шкарпетки, а якщо хочете кольорового акценту, то маленька червона сумка вирішить це питання.

Білі бермуди. Фото: Vogue

Об’ємні шорти

Мода зараз любить сміливість. Вільні бермуди можна носити з високими лакованими чоботами кольору бордо. Образ має впевнений вигляд, особливо якщо додати жакет із малюнком пейслі, шовкову майку та тонкий золотий ремінь. Це той випадок, коли хочеться йти повільно, щоб усі встигли роздивитися.

Вільні бермуди. Фото: Vogue

Класика

І нарешті — найсміливіше поєднання: шорти-бермуди, туфлі на підборах і шкарпетки з ромбами. Спочатку здається дивним, але в дії має свіжий й модний вигляд.

Шорти-бермуди в дивному образі. Фото: Vogue

Синій светр, срібні прикраси — і ви будете готові до будь-якої осінньої погоди. Додайте трохи гри з кольорами і образ засяє по-новому.

