Скарлетт Йоханссон показала, какую стрижку носить после 40 лет

Дата публикации 3 ноября 2025 16:06
обновлено: 12:01
Лучшая стрижка после 40 — пример от Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон. Фото: instagram.com/scarlett.johensson

Американская актриса Скарлетт Йоханссон всегда относилась к волосам как к способу выразить себя. За годы карьеры она не раз удивляла изменениями — от короткой пикси до волнистого блонда или огненного миди. Но ее новая стрижка стала особенной. В ней есть легкость, женственность и что-то очень естественное.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Сверхдлинная челка, или extra-long fringe, — это вариант знаменитой "бабочки" челки. Ее пряди обрамляют лицо где-то на уровне скул или подбородка.

Какая челка идеальна после 40

Многие женщины в этом возрасте хотят перемен, но без радикальных шагов. Сверхдлинная челка — именно то решение. Она освежает, добавляет мягкости, скрывает мелкие морщинки на лбу. Даже когда отрастает, выглядит опрятно и естественно. Ее легко уложить: разделить по центру, зачесать набок или просто убрать за уши. Все выглядит достаточно расслабленно.

Как получить эффект "помолодевшего лица"

Секрет прост — в движении и свете. Слои вокруг лица разбивают тяжесть длинных волос, добавляя объема. Если же осветлить несколько прядей возле лица, создается мягкое сияние — будто лицо подсвечено изнутри. Этот прием часто называют "эффектом света на коже" — именно его так любят стилисты.

Как повторить образ Скарлетт

  1. Попросите мастера сделать мягкие слои от уровня скул.
  2. Добавьте сверхдлинную челку, которая плавно переходит в остальные волосы.
  3. Стилисты советуют осветлить несколько тонких прядей у лица — они "оживят" цвет и сделают кожу светлее.
  4. Для укладки хватит легкого фена или брашинга — без лака и сложных средств.

Если вам хочется перемен без резких движений — сверхдлинная челка станет вашим союзником. Она освежает, добавляет движения и естественной мягкости. И, возможно, как и Скарлетт, вы поймете, что настоящая красота не в новом цвете или длине, а в том, чтобы позволить себе быть живой, легкой и немного новой версией себя.

Ранее мы писали о том, какая стрижка держится в тренде последние годы.

Также мы сообщали, какое каре будет омолаживать образ и легкое в укладке.

Автор:
Юлия Хивренко
Автор:
Юлия Хивренко
