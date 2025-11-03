Лучшая стрижка после 40 — пример от Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон. Фото: instagram.com/scarlett.johensson

Американская актриса Скарлетт Йоханссон всегда относилась к волосам как к способу выразить себя. За годы карьеры она не раз удивляла изменениями — от короткой пикси до волнистого блонда или огненного миди. Но ее новая стрижка стала особенной. В ней есть легкость, женственность и что-то очень естественное.

Об этом пишет Vogue.

Сверхдлинная челка, или extra-long fringe, — это вариант знаменитой "бабочки" челки. Ее пряди обрамляют лицо где-то на уровне скул или подбородка.

Какая челка идеальна после 40

Многие женщины в этом возрасте хотят перемен, но без радикальных шагов. Сверхдлинная челка — именно то решение. Она освежает, добавляет мягкости, скрывает мелкие морщинки на лбу. Даже когда отрастает, выглядит опрятно и естественно. Ее легко уложить: разделить по центру, зачесать набок или просто убрать за уши. Все выглядит достаточно расслабленно.

Как получить эффект "помолодевшего лица"

Секрет прост — в движении и свете. Слои вокруг лица разбивают тяжесть длинных волос, добавляя объема. Если же осветлить несколько прядей возле лица, создается мягкое сияние — будто лицо подсвечено изнутри. Этот прием часто называют "эффектом света на коже" — именно его так любят стилисты.

Как повторить образ Скарлетт

Попросите мастера сделать мягкие слои от уровня скул. Добавьте сверхдлинную челку, которая плавно переходит в остальные волосы. Стилисты советуют осветлить несколько тонких прядей у лица — они "оживят" цвет и сделают кожу светлее. Для укладки хватит легкого фена или брашинга — без лака и сложных средств.

Если вам хочется перемен без резких движений — сверхдлинная челка станет вашим союзником. Она освежает, добавляет движения и естественной мягкости. И, возможно, как и Скарлетт, вы поймете, что настоящая красота не в новом цвете или длине, а в том, чтобы позволить себе быть живой, легкой и немного новой версией себя.

