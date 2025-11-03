Найкраща стрижка після 40 — приклад від Скарлет Йоганссон

Скарлет Йоганссон. Фото: instagram.com/scarlett.johensson

Американська акторка Скарлет Йоганссон завжди ставилася до волосся як до способу виразити себе. За роки кар’єри вона не раз дивувала змінами — від короткої піксі до хвилястого блонду чи вогняного міді. Та її нова стрижка стала особливою. У ній є легкість, жіночність і щось дуже природне.

Наддовгий чубчик, або extra-long fringe, — це варіант знаменитого "метеликового" чубчика. Його пасма обрамляють обличчя десь на рівні вилиць чи підборіддя.

Який чубчик ідеальний після 40

Багато жінок у цьому віці прагнуть змін, але без радикальних кроків. Наддовгий чубчик — саме те рішення. Він освіжає, додає м’якості, приховує дрібні зморшки на лобі. Навіть коли відростає, має охайний й природний вигляд. Його легко укласти: розділити по центру, зачесати набік або просто прибрати за вуха. Усе має досить розслаблений вигляд.

Як отримати ефект "молодшого обличчя"

Секрет простий — у русі й світлі. Шари навколо обличчя розбивають важкість довгого волосся, додаючи об’єму. Якщо ж висвітлити кілька пасом біля обличчя, створюється м’яке сяйво — ніби обличчя підсвічене зсередини. Цей прийом часто називають "ефектом світла на шкірі" — саме його так люблять стилісти.

Як повторити образ Скарлет

Попросіть майстра зробити м’які шари від рівня вилиць. Додайте наддовгий чубчик, який плавно переходить у решту волосся. Стилісти радять висвітлити кілька тонких пасом біля обличчя — вони "оживлять" колір і зроблять шкіру світлішою. Для укладки вистачить легкого фена або брашингу — без лаку й складних засобів.

Якщо вам хочеться змін без різких рухів — наддовгий чубчик стане вашим союзником. Він освіжає, додає руху й природної м’якості. І, можливо, як і Скарлет, ви зрозумієте, що справжня краса не у новому кольорі чи довжині, а в тому, щоб дозволити собі бути живою, легкою і трохи новою версією себе.

