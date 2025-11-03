Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Скарлет Йоганссон показала, яку стрижку носити після 40 років

Скарлет Йоганссон показала, яку стрижку носити після 40 років

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 16:06
Оновлено: 12:01
Найкраща стрижка після 40 — приклад від Скарлет Йоганссон
Скарлет Йоганссон. Фото: instagram.com/scarlett.johensson

Американська акторка Скарлет Йоганссон завжди ставилася до волосся як до способу виразити себе. За роки кар’єри вона не раз дивувала змінами — від короткої піксі до хвилястого блонду чи вогняного міді. Та її нова стрижка стала особливою. У ній є легкість, жіночність і щось дуже природне.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Наддовгий чубчик, або extra-long fringe, — це варіант знаменитого "метеликового" чубчика. Його пасма обрамляють обличчя десь на рівні вилиць чи підборіддя.

Який чубчик ідеальний після 40

Багато жінок у цьому віці прагнуть змін, але без радикальних кроків. Наддовгий чубчик — саме те рішення. Він освіжає, додає м’якості, приховує дрібні зморшки на лобі. Навіть коли відростає, має охайний й природний вигляд. Його легко укласти: розділити по центру, зачесати набік або просто прибрати за вуха. Усе має досить розслаблений вигляд.

Як отримати ефект "молодшого обличчя"

Секрет простий — у русі й світлі. Шари навколо обличчя розбивають важкість довгого волосся, додаючи об’єму. Якщо ж висвітлити кілька пасом біля обличчя, створюється м’яке сяйво — ніби обличчя підсвічене зсередини. Цей прийом часто називають "ефектом світла на шкірі" — саме його так люблять стилісти.

Як повторити образ Скарлет

  1. Попросіть майстра зробити м’які шари від рівня вилиць.
  2. Додайте наддовгий чубчик, який плавно переходить у решту волосся.
  3. Стилісти радять висвітлити кілька тонких пасом біля обличчя — вони "оживлять" колір і зроблять шкіру світлішою.
  4. Для укладки вистачить легкого фена або брашингу — без лаку й складних засобів.

Якщо вам хочеться змін без різких рухів — наддовгий чубчик стане вашим союзником. Він освіжає, додає руху й природної м’якості. І, можливо, як і Скарлет, ви зрозумієте, що справжня краса не у новому кольорі чи довжині, а в тому, щоб дозволити собі бути живою, легкою і трохи новою версією себе.

Раніше ми писали про те, яка стрижка тримається в тренді останні роки.

Також ми повідомляли, яке каре буде омолоджувати образ і легке в укладці.

мода знаменитості Скарлетт Йоханссон стрижки стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації