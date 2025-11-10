Видео
Тина Кароль показала, как сделать обычную куртку трендовой

Дата публикации 10 ноября 2025 19:05
обновлено: 17:19
Модная идея от Тины Кароль — как стилизовать базовую куртку
Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль в очередной раз показала своим образом, что стиль — это не про громкие тренды, а про гармонию и уверенность в себе. Новый снимок певицы из ее Instagram — отличный пример того, как базовые вещи могут выглядеть эффектно, когда все собрано со вкусом.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Трендовая куртка в образе Кароль

На новом фото она стоит перед зеркалом в черной укороченной куртке с высоким воротником-стойкой. Материал имеет легкий блеск, поэтому даже в минималистичном крое есть ощущение утонченности. Куртка сидит плотно по фигуре, подчеркивая линию талии, а короткая длина добавляет пропорциям легкости. К ней Тина выбрала узкие брюки — они создают аккуратный контраст с объемом верхней одежды. Высокие кожаные сапоги с острым носком завершают образ — именно они задают настроение всему "луку".

Яку куртку обрала цього сезону Тіна Кароль
Стильный образ от Тины Кароль. Фото из Instagram

Волосы собраны в гладкий пучок — простое, но элегантное решение, которое открывает лицо. На нем легкий макияж в теплых оттенках, который подчеркивает естественную красоту. А красный маникюр — маленький акцент, добавляющий динамики и настроения.

Этот total-black выглядит сдержанно, но не скучно. Благодаря разным фактурам — мягкой ткани куртки, глянцу кожи и матовости брюк — образ имеет глубину. Такое сочетание создает ощущение упорядоченности, когда каждая деталь на своем месте.

Подобный стиль — практичный и уместный в любой ситуации. В нем можно пойти на встречу, прогулку по городу или даже в путешествие. Если добавить большую сумку или шарф, образ станет более дневным. Если заменить аксессуары на минималистичные украшения, то получится вариант для вечера.

Это не просто модный лук, а демонстрация отношения к себе: спокойствие, уверенность и любовь к деталям. Кароль показывает, что даже в повседневных вещах можно выглядеть достойно — без усилий, но с чувством вкуса.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
