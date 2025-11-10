Відео
Тіна Кароль показала, як зробити звичайну куртку трендовою

Дата публікації: 10 листопада 2025 19:05
Оновлено: 17:19
Модна ідея від Тіни Кароль — як стилізувати базову куртку
Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль вкотре показала своїм образом, що стиль — це не про гучні тренди, а про гармонію й упевненість у собі. Новий знімок співачки з її Instagram — чудовий приклад того, як базові речі можуть мати ефектний вигляд, коли все зібрано зі смаком.

Новини.LIVE розповість про це детальінше.

Читайте також:

Трендова куртка в образі Кароль

На новому фото вона стоїть перед дзеркалом у чорній укороченій куртці з високим коміром-стійкою. Матеріал має легкий блиск, тому навіть у мінімалістичному крої є відчуття витонченості. Куртка сидить щільно по фігурі, підкреслюючи лінію талії, а коротка довжина додає пропорціям легкості. До неї Тіна обрала вузькі штани — вони створюють акуратний контраст із об’ємом верхнього одягу. Високі шкіряні чоботи з гострим носком завершують образ — саме вони задають настрій усьому "луку".

Яку куртку обрала цього сезону Тіна Кароль
Стильний образ від Тіни Кароль. Фото з Instagram

Волосся зібране в гладкий пучок — просте, але елегантне рішення, яке відкриває обличчя. На ньому легкий макіяж у теплих відтінках, який підкреслює природну красу. А червоний манікюр — маленький акцент, що додає динаміки й настрою.

Цей total-black має стриманий, але не нудний вигляд. Завдяки різним фактурам — м’якій тканині куртки, глянцю шкіри та матовості штанів — образ має глибину. Таке поєднання створює відчуття впорядкованості, коли кожна деталь на своєму місці.

Подібний стиль — практичний і доречний у будь-якій ситуації. У ньому можна піти на зустріч, прогулянку містом чи навіть у подорож. Якщо додати велику сумку чи шарф, образ стане більш денним. Якщо замінити аксесуари на мінімалістичні прикраси, то вийде варіант для вечора.

Це не просто модний лук, а демонстрація ставлення до себе: спокій, впевненість і любов до деталей. Кароль показує, що навіть у повсякденних речах можна мати гідний вигляд — без зусиль, але з відчуттям смаку.

Раніше ми писали про те, яким елегантним образом здивувала Джамала цього сезону.

Також ми повідомляли, з якою курткою показала стильний образ Злата Огнєвич.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
