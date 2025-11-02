Андре Тан показал главные осенние тренды из Pinterest — стоит повторить

Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram

Этой осенью в тренде уют и комфорт. Поэтому именно образы с таким вайбом набирают все большую популярность в Pinterest. Настоящими хитами сезона стали оттенки, стили и принты, которые дают ощущение покоя и тепла.

Об этом рассказал украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram.

Главные тренды осени 2025 года

Образы в стиле кофе и матча

Кофе с молоком, латте или матча этой осенью стали не просто напитками, а воплощением настроения. Дизайнер советует обратить внимание на образы в кофейных и зеленых оттенках, уютные свитера и свободные костюмы. Такой тренд не только стильный, но и уютный.

Осенний образ в трендовых оттенках. Фото: Instagram

Макияж в стиле гранж и стрижка пикси

В этом сезоне на волне возвращения ретро трендов модным снова стал макияж с акцентом на глазах. Темный карандаш, растушеванные тени и контурированные губы как в 90-х — на пике популярности. Если еще и дополнить такой мейк стрижкой пикси, то образ будет непревзойденным.

Стильная прическа и макияж. Фото: Instagram

Осенние ароматы

Этой осенью стоит обратить внимание на уютные оттенки: яблоко, ваниль, карамель. Образ в таких цветах будет напоминать атмосферу домашнего тепла и выпечки. Именно это создаст настоящий осенний вайб.

Стильный образ в трендовых цветах. Фото: Instagram

Горошек

В этом сезоне горошек стал одним из самых популярных принтов. Это классика, которая не теряет актуальности. Самое удачное сочетание — черный горошек на белом фоне. Такой женственный тренд будет стильно смотреться везде: от платьев и сумок до обуви и шляпок.

Стильный образ с платьем в горошек. Фото: Instagram

Стиль преппи

Еще один стиль, который этой осенью заполонил Pinterest, — преппи. Это как будто возвращение в школу, но в новой интерпретации: полосатые поло, клетчатые юбки, свитера на плечах и лоферы. Стильно и с осенним вайбом.

Образ в стиле преппи. Фото: Instagram

Этой осенью украинский дизайнер советует обратить внимание на стили и оттенки, которые будут добавлять уюта. В моде натуральность и комфорт. Выбирайте то, что будет лучше всего передавать эту атмосферу.

