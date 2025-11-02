Відео
Тренди, що захопили Pinterest — стильна підбірка від Андре Тана

Тренди, що захопили Pinterest — стильна підбірка від Андре Тана

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 18:03
Оновлено: 13:15
Андре Тан показав головні осінні тренди з Pinterest — варто повторити
Український дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram

Цієї осені в тренді затишок та комфорт. Тож саме образи з таким вайбом набирають все більшої популярності в Pinterest. Справжніми хітами сезону стали відтінки, стилі та принти, що дають відчуття спокою та тепла.

Про це розповів український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Головні тренди осені 2025

Образи в стилі кави й матчі

Кава з молоком, лате чи матча цієї осені стали не просто напоями, а втіленням настрою. Дизайнер радить звернути увагу на образи в кавових і зелених відтінках, затишні светри й вільні костюми. Такий тренд не тільки стильний, а й затишний.

Модні хіти осені з Pinterest
Осінній образ у трендових відтінках. Фото: Instagram

Макіяж в стилі гранж і стрижка піксі

Цього сезону на хвилі повернення ретро трендів модним знову став макіяж з акцентом на очах. Темний олівець, розтушовані тіні й контуровані губи як у 90-х — на піку популярності. Якщо ще й доповнити такий мейк стрижкою піксі, то образ буде неперевершеним.

Модні хіти осені з Pinterest
Стильна зачіска та макіяж. Фото: Instagram

Осінні аромати

Цієї осені варто звернути увагу на затишні відтінки: яблуко, ваніль, карамель. Образ в таких кольорах нагадуватиме атмосферу домашнього тепла й випічки. Саме це створить справжній осінній вайб.

Модні хіти осені з Pinterest
Стильний образ у трендових кольорах. Фото: Instagram

Горошок

Цього сезону горошок став одним з найпопулярніших принтів. Це класика, яка не втрачає актуальності. Найвдаліше поєднання — чорний горошок на білому фоні. Такий жіночний тренд матиме стильний вигляд усюди: від суконь і сумок до взуття та капелюшків.

Модні хіти осені з Pinterest
Стильний образ із сукнею в горошок. Фото: Instagram

Стиль преппі

Ще один стиль, який цієї осені заполонив Pinterest, — преппі. Це ніби повернення до школи, але в новій інтерпретації: смугасті поло, картаті спідниці, светри на плечах і лофери. Стильно та з осіннім вайбом.

Модні хіти осені з Pinterest
Образ у стилі преппі. Фото: Instagram

Цієї осені український дизайнер радить звернути увагу на стилі та відтінки, які будуть додавати затишку. В моді натуральність та комфорт. Обирайте те, що буде найкраще передавати цю атмосферу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, без якого аксесуара цієї осені не обійтися. Андре Тан назвав хіт сезону.

Також ми розповідали про те, що Андре Тан презентував колекцію "МАМА". Дизайнер присвятив її всім українським матерям.

Андре Тан мода осінь тренди стиль
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
