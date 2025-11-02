Андре Тан показав головні осінні тренди з Pinterest — варто повторити

Тренди, що захопили Pinterest — стильна підбірка від Андре Тана
Цієї осені в тренді затишок та комфорт. Тож саме образи з таким вайбом набирають все більшої популярності в Pinterest. Справжніми хітами сезону стали відтінки, стилі та принти, що дають відчуття спокою та тепла.
Про це розповів український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram.
Головні тренди осені 2025
Образи в стилі кави й матчі
Кава з молоком, лате чи матча цієї осені стали не просто напоями, а втіленням настрою. Дизайнер радить звернути увагу на образи в кавових і зелених відтінках, затишні светри й вільні костюми. Такий тренд не тільки стильний, а й затишний.
Макіяж в стилі гранж і стрижка піксі
Цього сезону на хвилі повернення ретро трендів модним знову став макіяж з акцентом на очах. Темний олівець, розтушовані тіні й контуровані губи як у 90-х — на піку популярності. Якщо ще й доповнити такий мейк стрижкою піксі, то образ буде неперевершеним.
Осінні аромати
Цієї осені варто звернути увагу на затишні відтінки: яблуко, ваніль, карамель. Образ в таких кольорах нагадуватиме атмосферу домашнього тепла й випічки. Саме це створить справжній осінній вайб.
Горошок
Цього сезону горошок став одним з найпопулярніших принтів. Це класика, яка не втрачає актуальності. Найвдаліше поєднання — чорний горошок на білому фоні. Такий жіночний тренд матиме стильний вигляд усюди: від суконь і сумок до взуття та капелюшків.
Стиль преппі
Ще один стиль, який цієї осені заполонив Pinterest, — преппі. Це ніби повернення до школи, але в новій інтерпретації: смугасті поло, картаті спідниці, светри на плечах і лофери. Стильно та з осіннім вайбом.
Цієї осені український дизайнер радить звернути увагу на стилі та відтінки, які будуть додавати затишку. В моді натуральність та комфорт. Обирайте те, що буде найкраще передавати цю атмосферу.
