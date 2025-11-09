Трендовая верхняя одежда на эту зиму — главные модные акценты

Девушка в пуховике с воротником-стойкой. Фото: Instagram

Зимой 2025-2026 в тренде будут объемные силуэты верхней одежды. Стилисты отмечают, что такие модели будут удобными и комфортными. Актуальными будут классические черный, серый, коричневый цвета, а также яркие оттенки, например солнечно-желтый и бордо. Кроме того, стоит обратить внимание на еще несколько основных трендов в верхней одежде, которые будут в моде в этом сезоне.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Какая верхняя одежда будет трендовой этой зимой

Мех

Первый тренд этой зимы — мех. Например, актуальными будут парки с меховым воротником. Их можно надеть под любой образ. Такой акцент добавит стиля и будет согревать. Кроме того, в моде будут различные модели шуб. Однако, если в прошлом году в тренде были серые и молочные цвета, то сейчас стилисты советуют обратить внимание на коричневый и бежевые оттенки.

Девушка в шубе. Фото: Instagram

Воротник-стойка

Еще один тренд сезона — любые куртки и пальто с воротником-стойкой. Они не только стильно выглядят, но и будут теплыми и комфортными. Это практичный вариант, который защитит от ветра и создаст эффект "кокона". Такая куртка станет идеальным выбором на каждый день. Особенно актуально она будет выглядеть в сочетании с трендовыми цветами сезона — оливковый, бордо, беж.

Пуховик с воротником-стойкой. Фото: Instagram

Пальто-шарф

Этой зимой в моду снова вернется пальто-шарф. Такая модель сочетает в себе практичность и минимализм. Это идеальная комбинация, создающая ощущение завершенности образа. Актуальными будут различные фасоны: от классических до объемных вариантов из кашемира или шерсти.

Пальто-шарф. Фото: Instagram

Этой зимой стоит позаботиться о комфорте. Трендовыми будут модели, которые, в первую очередь, будут защищать от холода и будут практичными.

Напомним, ранее мы писали о том, какая обувь будет в тренде этой зимой. Модницы от нее в восторге.

Также мы рассказывали о том, какие теплые юбки будут в тренде этой зимой. Эти модели подойдут на каждый день.