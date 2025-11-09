Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Тренди верхнього одягу на зиму 2025-2026 — що буде в моді

Тренди верхнього одягу на зиму 2025-2026 — що буде в моді

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 11:44
Оновлено: 07:28
Трендовий верхній одяг на цю зиму — головні модні акценти
Дівчина в пуховику з коміром-стійкою. Фото: Instagram

Взимку 2025-2026 в тренді будуть об'ємні силуети верхнього одягу. Стилісти зазначають, що такі моделі будуть зручними й комфортними. Актуальними будуть класичні чорний, сірий, коричневий кольори, а також яскравіші відтінки, як-от сонячно-жовтий та бордо. Крім того, варто звернути увагу на ще кілька основних трендів у верхньому одязі, що будуть в моді цього сезону.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Який верхній одяг буде трендовим цієї зими

Хутро

Перший тренд цієї зими — хутро. Наприклад, актуальними будуть парки з хутряним коміром. Їх можна одягнути під будь-який образ. Такий акцент додасть стилю та зігріватиме. Крім того, в моді будуть різні моделі шуб. Однак, якщо минулого року у тренді були сірі та молочні кольори, то зараз стилісти радять звернути увагу на коричневий та бежеві відтінки.

Який верхній одяг буде трендовим цієї зими
Дівчина в шубі. Фото: Instagram

Комір-стійка

Ще один тренд сезону — будь-які куртки та пальта з коміром-стійкою. Вони не лише мають стильний вигляд, а й будуть теплими та комфортними. Це практичний варіант, що захистить від вітру й створить ефект "кокона". Така куртка стане ідеальним вибором на кожен день. Особливо актуальний вигляд вона матиме в поєднанні з трендовими кольорами сезону — оливковий, бордо, беж.

Який верхній одяг буде трендовим цієї зими
Пуховик з коміром-стійкою. Фото: Instagram

Пальто-шарф

Цієї зими в моду знову повернеться пальто-шарф. Така модель поєднує в собі практичність і мінімалізм. Це ідеальна комбінація, що створює відчуття завершеності образу. Актуальними будуть різні фасони: від класичних до об'ємних варіантів з кашеміру чи вовни. 

Який верхній одяг буде трендовим цієї зими
Пальто-шарф. Фото: Instagram

Цієї зими варто подбати про комфорт. Трендовими будуть моделі, що насамперед захищатимуть від холоду та будуть практичними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке взуття буде в тренді цієї зими. Модниці від нього у захваті.

Також ми розповідали про те, які теплі спідниці будуть в тренді цієї зими. Ці моделі підійдуть на кожен день.

одяг тренди зима стиль верхній одяг
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації