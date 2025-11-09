Трендовий верхній одяг на цю зиму — головні модні акценти

Дівчина в пуховику з коміром-стійкою. Фото: Instagram

Взимку 2025-2026 в тренді будуть об'ємні силуети верхнього одягу. Стилісти зазначають, що такі моделі будуть зручними й комфортними. Актуальними будуть класичні чорний, сірий, коричневий кольори, а також яскравіші відтінки, як-от сонячно-жовтий та бордо. Крім того, варто звернути увагу на ще кілька основних трендів у верхньому одязі, що будуть в моді цього сезону.

Який верхній одяг буде трендовим цієї зими

Хутро

Перший тренд цієї зими — хутро. Наприклад, актуальними будуть парки з хутряним коміром. Їх можна одягнути під будь-який образ. Такий акцент додасть стилю та зігріватиме. Крім того, в моді будуть різні моделі шуб. Однак, якщо минулого року у тренді були сірі та молочні кольори, то зараз стилісти радять звернути увагу на коричневий та бежеві відтінки.

Дівчина в шубі. Фото: Instagram

Комір-стійка

Ще один тренд сезону — будь-які куртки та пальта з коміром-стійкою. Вони не лише мають стильний вигляд, а й будуть теплими та комфортними. Це практичний варіант, що захистить від вітру й створить ефект "кокона". Така куртка стане ідеальним вибором на кожен день. Особливо актуальний вигляд вона матиме в поєднанні з трендовими кольорами сезону — оливковий, бордо, беж.

Пуховик з коміром-стійкою. Фото: Instagram

Пальто-шарф

Цієї зими в моду знову повернеться пальто-шарф. Така модель поєднує в собі практичність і мінімалізм. Це ідеальна комбінація, що створює відчуття завершеності образу. Актуальними будуть різні фасони: від класичних до об'ємних варіантів з кашеміру чи вовни.

Пальто-шарф. Фото: Instagram

Цієї зими варто подбати про комфорт. Трендовими будуть моделі, що насамперед захищатимуть від холоду та будуть практичними.

