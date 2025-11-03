Самые модные кроссовки зимы-2025 — тренд, который невозможно обойти стороной

Стильные кроссовки. Фото: freepik

Кроссовки — это давно не просто обувь. Это часть истории о нас самих: о том, как мы двигаемся, что нам близко и насколько мы готовы играть по модным правилам. Этой осенью дизайнеры предлагают разные варианты — от минималистичных до совсем провокационных.

Новини.LIVE выбрали модели кроссовок, которые останутся с вами надолго.

Реклама

Читайте также:

Какие кроссовки носить зимой

Узкие кроссовки

Их сейчас видно повсюду. Сдержанный замш, узкий силуэт, приглушенные оттенки — кажется, все бренды одновременно решили вернуться к эстетике начала 2000-х. Возможно, этот тренд не переживет зиму, но пока он живет — это напоминание, что простота тоже может выглядеть нестандартно.

Dries Van Noten. Фото из Instagram

В таких парах есть что-то от старых джазовых туфель — легкость и немного иронии.

Практичные кроссовки

Мода на функциональность никуда не исчезает. В этом сезоне это уже не просто комфорт, а выбор людей, которые ценят стабильность больше, чем показательность.

Кроссовки от adidas. Фото из Instagram

Конверсы

Универсальные, немного ностальгические и всегда уместные. В сочетании с джинсами прямого кроя они выглядят стильно без усилий — так, будто вы просто вышли за кофе, но при этом выглядите непревзойденно.

Конверсы. Фото из Instagram

Одним словом, этот сезон может изменить ваше отношение к Converse.

Все эти кроссовки объединяет то, что они созданы для людей, которые ценят комфорт, а не гонятся за трендами.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки, что можно считать культовыми, снова в моде.

Также мы сообщали, какие кроссовки этой зимой будут выглядеть стильно.