Україна
Головна Мода та краса Трендові кросівки, що доповнять наймодніші зимові луки

Трендові кросівки, що доповнять наймодніші зимові луки

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 13:47
Оновлено: 13:07
Наймодніші кросівки зими-2025 — тренд, який неможливо оминути
Стильні кросівки. Фото: freepik

Кросівки — це давно не просто взуття. Це частина історії про нас самих: про те, як ми рухаємось, що нам близьке і наскільки ми готові грати за модними правилами. Цієї осені дизайнери пропонують різні варіанти — від мінімалістичних до зовсім провокативних.

Новини.LIVE вибрали моделі кросівок, які залишаться з вами надовго.

Які кросівки носити взимку

Вузькі кросівки

Їх зараз видно всюди. Стриманий замш, вузький силует, приглушені відтінки — здається, всі бренди одночасно вирішили повернутись до естетики початку 2000-х. Можливо, цей тренд не переживе зиму, але поки він живе — це нагадування, що простота теж може мати нестандартний вигляд.

Незвичні кросівки, що можна носити і взимку
Dries Van Noten. Фото з Instagram

У таких парах є щось від старих джазових туфель — легкість і трохи іронії.

Практичні кросівки

Мода на функціональність нікуди не зникає. Цього сезону це вже не просто комфорт, а вибір людей, які цінують стабільність більше, ніж показовість.

Практичні кросівки, що мають стильний вигляд взимку
Кросівки від adidas. Фото з Instagram

Конверси

Універсальні, трохи ностальгійні й завжди доречні. У поєднанні з джинсами прямого крою вони мають стильний вигляд без зусиль — так, ніби ви просто вийшли по каву, але при цьому маєте неперевершений вигляд.

Універсальні кросівки, в яких завжди будете мати стильний вигляд
Конверси. Фото з Instagram

Одним словом, цей сезон може змінити ваше ставлення до Converse.

Усі ці кросівки об'єднує те, що вони створені для людей, що цінують комфорт, а не женуться за трендами.

мода тренди взуття стиль кросівки
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
