Наймодніші кросівки зими-2025 — тренд, який неможливо оминути

Трендові кросівки, що доповнять наймодніші зимові луки
Кросівки — це давно не просто взуття. Це частина історії про нас самих: про те, як ми рухаємось, що нам близьке і наскільки ми готові грати за модними правилами. Цієї осені дизайнери пропонують різні варіанти — від мінімалістичних до зовсім провокативних.
Новини.LIVE вибрали моделі кросівок, які залишаться з вами надовго.
Які кросівки носити взимку
Вузькі кросівки
Їх зараз видно всюди. Стриманий замш, вузький силует, приглушені відтінки — здається, всі бренди одночасно вирішили повернутись до естетики початку 2000-х. Можливо, цей тренд не переживе зиму, але поки він живе — це нагадування, що простота теж може мати нестандартний вигляд.
У таких парах є щось від старих джазових туфель — легкість і трохи іронії.
Практичні кросівки
Мода на функціональність нікуди не зникає. Цього сезону це вже не просто комфорт, а вибір людей, які цінують стабільність більше, ніж показовість.
Конверси
Універсальні, трохи ностальгійні й завжди доречні. У поєднанні з джинсами прямого крою вони мають стильний вигляд без зусиль — так, ніби ви просто вийшли по каву, але при цьому маєте неперевершений вигляд.
Одним словом, цей сезон може змінити ваше ставлення до Converse.
Усі ці кросівки об'єднує те, що вони створені для людей, що цінують комфорт, а не женуться за трендами.
Раніше ми писали про те, які кросівки, що можна вважати культовими, знову в моді.
Також ми повідомляли, які кросівки цієї зими будуть мати стильний вигляд.
Читайте Новини.LIVE!