Дни, когда лучше не стричься — астрологи объяснили почему

Стрижка. Фото: freepik

Красота волос начинается не с ножниц, а с момента, когда вы решаете — сегодня время перемен. Но, как оказывается, не каждый день подходит для этого. Наши предки хорошо знали, что волосы не просто украшение, это своеобразная энергия, которая сохраняет силу, воспоминания и даже настроение человека. Поэтому прежде чем записаться к парикмахеру, стоит заглянуть в календарь — не только лунный, но и жизненный.

Об этом пишет Ukr.media.

Реклама

Читайте также:

Когда лучше не трогать волосы

Есть дни, когда даже лучшая стрижка может "забрать" больше, чем пряди. Если вы замечаете, что после визита в салон настроение пропадает, дела буксуют, а сил — как не бывало, возможно, просто выбрали неудачный день.

Реклама

Воскресенье считается самым рискованным — это день отдыха, когда не стоит вмешиваться в естественный ритм. Стрижка в этот день может "забрать" удачу или везение.

А вот понедельник — отличный старт для нового образа. Вместе с волосами можно избавиться от тяжелых мыслей, усталости и даже старых образов.

Реклама

Вторник добавляет смелости. Поэтому если вам не хватает энергии — самое время записаться к парикмахеру.

Среда открывает двери для приключений и новых знакомств — день, когда стоит подстричься тем, кто хочет освежить жизнь.

Реклама

Четверг связан с деньгами и уверенностью. Стрижка может помочь "сдвинуть" финансовые дела.

Пятница — день перемен для души и внешности. Если хочется кардинального преображения, смело выбирайте именно ее.

Реклама

Суббота лечит не только волосы, но и энергетику. Волосы после стрижки становятся более живыми, блестящими, послушными.

Подрезание концов волос. Фото: freepik

Опасные и благоприятные дни по лунному календарю

Есть периоды, когда даже идеальная стрижка не приносит радости.

Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15-18, 20, 24, 25, 29, 30 числа. Считается, что в эти дни можно "подрезать" не только волосы, но и собственную удачу. Человек начинает чаще болеть, уставать, избегает новых возможностей.

Реклама

Благоприятные дни: 5, 8, 11, 13, 14, 19, 21-23, 25-28, 31.

Если подстричься тогда, когда Луна "в хорошем настроении", жизнь как будто становится легче: появляется вдохновение, здоровье укрепляется, а желание реализовать давние мечты — только усиливается.

Иногда смена стрижки — это больше, чем просто новый образ. И если сделать это в правильный день — изменения принесут не только красоту, но и гармонию, удачу и новую энергию для жизни.

Реклама

Ранее мы писали о том, какие признаки выдают, что пришло время для смены прически.

Также мы сообщали, какие стрижки будут идеальными для женщин после 50 лет.