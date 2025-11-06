Відео
У які дні не варто стригти волосся — поради астрологів

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 23:06
Оновлено: 13:26
Дні, коли краще не стригтися — астрологи пояснили чому
Стрижка. Фото: freepik

Краса волосся починається не з ножиць, а з моменту, коли ви вирішуєте — сьогодні час змін. Але, як виявляється, не кожен день підходить для цього. Наші предки добре знали, що волосся не просто прикраса, це своєрідна енергія, яка зберігає силу, спогади й навіть настрій людини. Тож перш ніж записатися до перукаря, варто зазирнути у календар — не лише місячний, а й життєвий.

Про це пише Ukr.media.

Коли краще не чіпати волосся

Є дні, коли навіть найкраща стрижка може "забрати" більше, ніж пасма. Якщо ви помічаєте, що після візиту до салону настрій зникає, справи буксують, а сил — як не було, можливо, просто обрали невдалий день.

Неділя вважається найризикованішою — це день відпочинку, коли не варто втручатися в природний ритм. Стрижка цього дня може "забрати" удачу чи везіння.

А от понеділок — чудовий старт для нового образу. Разом із волоссям можна позбутися важких думок, втоми й навіть старих образ.

Вівторок додає сміливості. Тому якщо вам не вистачає енергії — саме час записатись до перукаря.

Середа відкриває двері для пригод і нових знайомств — день, коли варто підстригтись тим, хто хоче освіжити життя.

Четвер пов’язаний із грошима та впевненістю. Стрижка може допомогти "зрушити" фінансові справи.

П’ятниця — день змін для душі й зовнішності. Якщо хочеться кардинального перетворення, сміливо обирайте саме її.

Субота лікує не лише волосся, а й енергетику. Волосся після стрижки стає живішим, блискучим, слухняним.

Не усі дні сприятливі для стрижки волосся
Підрізання кінців волосся. Фото: freepik

Небезпечні та сприятливі дні за місячним календарем

Є періоди, коли навіть ідеальна стрижка не приносить радості.
Несприятливі дні: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15–18, 20, 24, 25, 29, 30 числа. Вважається, що в ці дні можна "підрізати" не лише волосся, а й власну удачу. Людина починає частіше хворіти, втомлюватися, уникає нових можливостей.

Сприятливі дні: 5, 8, 11, 13, 14, 19, 21–23, 25–28, 31.
Якщо підстригтися тоді, коли Місяць "у доброму настрої", життя ніби стає легшим: з’являється натхнення, здоров’я зміцнюється, а бажання реалізувати давні мрії — лише посилюється.

Іноді зміна стрижки — це більше, ніж просто новий образ. І якщо зробити це в правильний день — зміни принесуть не лише красу, а й гармонію, удачу й нову енергію для життя.

мода стрижки волосся народні прикмети стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
