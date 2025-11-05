Видео
Видео

Главная Мода и красота Женские стрижки 50+, что долго держат форму и добавляют объема

Женские стрижки 50+, что долго держат форму и добавляют объема

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 16:07
обновлено: 11:49
Объемные стрижки после 50, которые омолаживают — легкие в уходе
Женщине делают стрижку. Фото: freepik

После 50 лет вы уже точно знаете, что вам идет, а что нет. Всем хочется иметь ухоженный, спокойный и естественный вид, без лишней суеты. Волосы в этом возрасте становятся не просто частью образа, а отражением внутреннего состояния — уверенности, принятия и нежности к себе.

Об этом пишет ТСН.

Средняя длина — идеальный баланс, ведь с ней легко поддерживать форму, создавать объем и сохранять легкость.

Женские стрижки с объемом

Удлиненный боб с естественной сединой

Стрижка, имеющая характер — спокойная, но выразительная. Длина до ключиц позволяет сохранить объем, а легкая внутренняя градуировка добавляет формы. Естественная седина выглядит благородно, особенно если ухаживать за ее блеском. Это выбор для женщин, которые приняли свой возраст и носят его с гордостью.

Яка стрижка ніби має власний характер
Удлиненный боб. Фото из Instagram

Каскад с золотистыми бликами

Классический каскад никогда не подводит. Он оживляет волосы, создает движение и легкость. Несколько золотистых или медовых прядей добавляют мягкого сияния у лица, делая взгляд более теплым. Такой вариант отлично подходит тем, кто хочет освежить внешность без кардинальных изменений.

Класичний каскад ніколи не підведе
Каскад. Фото из Instagram

Удлиненная шегги в пепельно-коричневом оттенке

Это стрижка с настроением. Она добавляет объема на макушке, создает легкую текстуру и естественный беспорядок, который выглядит непринужденно. Пепельно-коричневый цвет подходит к нейтральным и розовым подтонам кожи, подчеркивая благородство и уравновешенность своей обладательницы.

Подовжена шеггі - вдалий вибір для шляхетних жінок
Шегги. Фото из Instagram

Мягкие волны в цвете темного меда

Если ваши волосы имеют естественную волнистость, то не сдерживайте ее. Свободные локоны добавляют мягкости, движения и естественности. Теплый медовый оттенок осветляет лицо и создает эффект внутреннего сияния. Это стрижка для тех, кто ценит простоту, гармонию и спокойствие.

мода тренды стрижки волосы стиль женщины за 50 лет
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
