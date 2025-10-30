Как назвать ребенка в 2026 году — лучшие украинские имена

Детки. Фото: freepik

Выбор имени для новорожденного — это не просто формальность. Это момент, когда родители на самом деле чувствуют, что вот она — новая жизнь, новая история, и она начинается с одного слова. Именно имя первое "впитывает" любовь, надежду, и часто определяет, как ребенка будут воспринимать другие — нежно, с уважением или с восторгом.

Новини.LIVE расскажет, как подойти к выбору имени в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Когда ищете имя, важно не спешить. Некоторым оно приходит еще до рождения ребенка — как интуиция, как знак. Другие же перелистывают десятки страниц, слушают советы родных, но окончательное решение все равно рождается внутри.

Психологи говорят, что имя влияет не только на самооценку, но и на то, как человек взаимодействует с миром. Оно становится частью его идентичности.

Имя по церковному календарю

Часто родители называют ребенка в честь святого, день памяти которого совпадает с датой рождения или крещения. Это не только хорошая традиция, но и способ духовной защиты.

Есть несколько вариантов:

назвать ребенка именем святого, который почитается в день рождения;

или тем, чей день приходится на восьмой или сороковой день после рождения;

иногда имя выбирают по дате крещения, веря, что святой станет покровителем на всю жизнь.

Если в этот день нет женского имени, можно использовать производную форму от мужского. Главное, чтобы оно звучало мягко и естественно.

Мальчики и девочки. Фото: freepik

Редкие имена

Некоторые родители хотят, чтобы их ребенок отличался от других. И редкое имя — отличный способ подарить ощущение особенности. Психологи отмечают, что дети с необычными именами часто растут более самостоятельными и амбициозными. Они с детства учатся принимать свое отличие и гордиться им.

Какие имена будут актуальны в 2026 году

Тенденция следующего года — сочетание традиций и новизны. Родители все чаще обращаются к старинным украинским именам, в которых звучит глубина культуры, но в то же время ищут что-то легкое и современное.

Для девочек в 2026 году часто будут выбирать:

София;

Злата;

Эмилия;

Алиса;

Мария;

Соломия.

Для мальчиков останутся популярными:

Вацлав;

Добромир;

Остап;

Тимур;

Мирон;

Владислав.

В каждом из этих имен — свой свет, характер и сила. И какое бы вы ни выбрали, главное, чтобы оно отозвалось именно в вашем сердце — потому что там и рождается настоящее имя ребенка.

Ранее мы писали, что в украинском языке нет слова "рубашка".

Также мы сообщали, какое слово в украинском языке употребляется ошибочно.