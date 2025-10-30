Як назвати дитину у 2026 році — найкращі українські імена

Дітки. Фото: freepik

Вибір імені для новонародженого — це не просто формальність. Це момент, коли батьки насправді відчувають, що ось воно — нове життя, нова історія, і вона починається з одного слова. Саме ім’я перше "вбирає" любов, надію, і часто визначає, як дитину сприйматимуть інші — ніжно, з повагою чи із захопленням.

Новини.LIVE розповість, як підійти до вибору імені у 2026 році.

Коли шукаєте ім’я, важливо не поспішати. Декому воно приходить ще до народження дитини — як інтуїція, як знак. Інші ж перегортають десятки сторінок, слухають поради рідних, але остаточне рішення все одно народжується всередині.

Психологи кажуть, що ім’я впливає не лише на самооцінку, а й на те, як людина взаємодіє зі світом. Воно стає частиною її ідентичності.

Ім’я за церковним календарем

Часто батьки називають дитину на честь святого, день пам’яті якого збігається з датою народження чи хрещення. Це не лише гарна традиція, а й спосіб духовного захисту.

Є кілька варіантів:

назвати дитину іменем святого, який вшановується у день народження;

або тим, чий день припадає на восьмий чи сороковий день після народження;

іноді ім’я обирають за датою хрещення, вірячи, що святий стане покровителем на все життя.

Якщо у цей день немає жіночого імені, можна використати похідну форму від чоловічого. Головне, щоб воно звучало м’яко і природно.

Хлопчики та дівчата. Фото: freepik

Рідкісні імена

Деякі батьки хочуть, щоб їхня дитина вирізнялася з-поміж інших. І рідкісне ім’я — чудовий спосіб подарувати відчуття особливості. Психологи зазначають, що діти з незвичними іменами часто ростуть більш самостійними й амбітними. Вони з дитинства вчаться приймати свою відмінність і пишатися нею.

Які імена будуть актуальні у 2026 році

Тенденція наступного року — поєднання традицій і новизни. Батьки дедалі частіше звертаються до старовинних українських імен, у яких звучить глибина культури, але водночас шукають щось легке й сучасне.

Для дівчаток у 2026 році часто обиратимуть:

Софія;

Злата;

Емілія;

Аліса;

Марія;

Соломія.

Для хлопчиків залишаться популярними:

Вацлав ;

Добромир ;

; Остап ;

; Тимур ;

; Мирон ;

; Владислав.

У кожному з цих імен — своє світло, характер і сила. І яке б ви не обрали, головне, щоб воно відгукнулося саме у вашому серці — бо там і народжується справжнє ім’я дитини.

