Юбка, подходящая ко всему — тренд из 90-х снова в моде

Девушка в черной юбке. Фото: freepik

Как мы видим, 90-е возвращаются — но на этот раз без блеска пайеток и кожаных курток, а с той спокойной элегантностью, которую можно увидеть в юбке-колонне. Это не просто вещь из гардероба, потому что она дарит особое настроение.

Об этом пишет издание Real Simple.

Реклама

Читайте также:

Какая модель юбки из 90-х актуальна и сегодня

Юбка-колона спадает прямой линией от талии до щиколоток, как тихо текущая вода. Без пышности, без чрезмерных деталей — только форма, которая вытягивает силуэт и придает уверенности. В ней есть что-то успокаивающее: когда надеваешь такую юбку, кажется, что мир вокруг замедляется. Вы чувствуете свою осанку, шаги становятся более плавными, а движения более продуманными.

Юбка-колонна. Фото из Instagram

Это универсальная вещь, которая легко подстраивается под ваше настроение. В паре с оверсайз-пиджаком и кедами — получится городской, свободный, немного ироничный образ. Если же выбрать тонкий трикотаж и сапоги на каблуках, то получится спокойный образ, без всякого пафоса. А шелковая майка и туфли на низком каблуке превращают ее в идеальный вариант для вечера, когда хочется выглядеть непринужденно.

Юбка в образе. Фото из Instagram

Дизайнеры давно почувствовали это настроение — от The Row и Prada до Saint Laurent. Они показывают, что сдержанность может быть намного выразительнее трендов.

Юбка-колонна — это как дыхание после долгого дня. Она не соревнуется, не пытается понравиться. Просто есть. И этого достаточно.

Ранее мы писали о том, что кожаная юбка актуально смотрится в большинстве образов.

Также мы сообщали, что Кристина Соловий показала мини-юбку в современном осеннем образе.