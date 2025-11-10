Спідниця, що підходить до всього — тренд із 90-х знову в моді

Дівчина в чорній спідниці. Фото: freepik

Як ми бачимо, 90-ті повертаються — але цього разу без блиску паєток і шкіряних курток, а з тією спокійною елегантністю, яку можна побачити в спідниці-колоні. Це не просто річ із гардероба, бо вона дарує особливий настрій.

Про це пише видання Real Simple.

Яка модель спідниці з 90-х актуальна і сьогодні

Спідниця-колона спадає прямою лінією від талії до щиколоток, наче вода, що тихо тече. Без пишності, без надмірних деталей — лише форма, яка витягує силует і додає впевненості. У ній є щось заспокійливе: коли вдягаєш таку спідницю, здається, що світ навколо сповільнюється. Ви відчуваєте свою поставу, кроки стають більш плавними, а рухи продуманішими.

Спідниця-колона. Фото з Instagram

Це універсальна річ, яка легко підлаштовується під ваш настрій. У парі з оверсайз-піджаком і кедами — вийде міський, вільний, трохи іронічний образ. Якщо ж обрати тонкий трикотаж і чоботи на підборах, то вийде спокійний образ, без жодного пафосу. А шовкова майка й туфлі на низькому каблуці перетворюють її на ідеальний варіант для вечора, коли хочеться мати невимушений вигляд.

Спідниця в образі. Фото з Instagram

Дизайнери давно відчули цей настрій — від The Row і Prada до Saint Laurent. Вони показують, що стриманість може бути набагато виразнішою за тренди.

Спідниця-колона — це як подих після довгого дня. Вона не змагається, не намагається сподобатися. Просто є. І цього достатньо.

