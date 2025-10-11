Самые популярные виды пирсинга — все названия и фото

Виды проколов ушей — фото и названия всех вариантов
Серьги в ухе — это способ подчеркнуть индивидуальность и заявить о себе. Этот тренд не выходит из моды годами, а вариантов различных видов проколов ушей немало, поэтому каждый сможет выбрать лучший вариант для себя.
Какие есть виды проколов ушей
Мочка уха
Наиболее распространенный и наименее безболезненный способ — это прокол уха в мочке. Он идеально подойдет для начинающих. Украшения могут быть разнообразны: от изящных минималистичных камушков до массивных сережек. Такой прокол быстро заживает.
Хеликс (Helix)
Этот пирсинг делается в верхнем завитке уха. Он подойдет практически всем, ведь имеет нежный и аккуратный вид. Из украшений для такого прокола подойдет небольшое кольцо, изящная серьга или стильный лабрет.
Форвард Хеликс (Forward Helix)
Этот вариант уже более смелый и оригинальный. Такой прокол делает с внутренней части уха. Для него подойдут миниатюрные гвоздики или аккуратные кольца.
Конч (Conch)
Этот прокол делается на внутренней раковине уха. Он может быть внутренним или внешним. Для такого пирсинга подойдут как маленькие украшения, так и большие и эффектные серьги-кольца.
Трагус (Tragus)
Этот вид прокола ушей делают на небольшом хрящевом выступе. Такая деталь выглядит очень нежно и добавляет элегантности. Часто трагус украшают лабретами с небольшими камнями.
Антитрагус (Anti-Tragus)
Такой прокол делают на хряще над мочкой, напротив козелка. Если вы ищете что-то необычное и особенное, то этот вариант точно вам подойдет. Такой пирсинг подойдет тем, кто любит выделяться.
Дейс (Daith)
Такой пирсинг также имеет эффектный вид. Это прокол хряща внутри ушной раковины. Часто его украшают небольшими кольцами или подковками.
Рук (Rook)
Этот прокол расположен между козелком и хеликсом внутреннего завитка уха. Эксперты отмечают, что он один из самых болезненных. Для рука подходят изогнутые штанги или небольшие кольца.
Снаг (Snug)
Такой пирсинг делают в хряще на внутреннем краю уха, параллельно антитрагусу. Однако стоит учесть, что он долго заживает и требует внимательного ухода. Несмотря на это результат стоит усилий.
Индастриал (Industrial)
Классический индастриал состоит из двух проколов в верхней части завитка уха, которые соединены прямой штангой. Этот вариант для смельчаков, которые любят эффектно выделяться.
Чтобы проколы зажили без проблем, стоит обратить внимание именно на украшения. Важно учитывать не только внешний вид, но и материал, из которого они изготовлены. Для начального прокола лучше выбирать гипоаллергенные материалы: хирургическую сталь или титан.
