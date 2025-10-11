Самые популярные виды пирсинга — все названия и фото

Красивая сережка. Фото: Freepik

Серьги в ухе — это способ подчеркнуть индивидуальность и заявить о себе. Этот тренд не выходит из моды годами, а вариантов различных видов проколов ушей немало, поэтому каждый сможет выбрать лучший вариант для себя.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама

Читайте также:

Какие есть виды проколов ушей

Мочка уха

Наиболее распространенный и наименее безболезненный способ — это прокол уха в мочке. Он идеально подойдет для начинающих. Украшения могут быть разнообразны: от изящных минималистичных камушков до массивных сережек. Такой прокол быстро заживает.

Прокол мочки уха. Фото: Instagram

Хеликс (Helix)

Этот пирсинг делается в верхнем завитке уха. Он подойдет практически всем, ведь имеет нежный и аккуратный вид. Из украшений для такого прокола подойдет небольшое кольцо, изящная серьга или стильный лабрет.

Хеликс. Фото: Instagram

Форвард Хеликс (Forward Helix)

Этот вариант уже более смелый и оригинальный. Такой прокол делает с внутренней части уха. Для него подойдут миниатюрные гвоздики или аккуратные кольца.

Форвард Хеликс. Фото: Instagram

Конч (Conch)

Этот прокол делается на внутренней раковине уха. Он может быть внутренним или внешним. Для такого пирсинга подойдут как маленькие украшения, так и большие и эффектные серьги-кольца.

Конч. Фото: Instagram

Трагус (Tragus)

Этот вид прокола ушей делают на небольшом хрящевом выступе. Такая деталь выглядит очень нежно и добавляет элегантности. Часто трагус украшают лабретами с небольшими камнями.

Трагус. Фото: Instagram

Антитрагус (Anti-Tragus)

Такой прокол делают на хряще над мочкой, напротив козелка. Если вы ищете что-то необычное и особенное, то этот вариант точно вам подойдет. Такой пирсинг подойдет тем, кто любит выделяться.

Антитрагус. Фото: Instagram

Дейс (Daith)

Такой пирсинг также имеет эффектный вид. Это прокол хряща внутри ушной раковины. Часто его украшают небольшими кольцами или подковками.

Дейс. Фото: Instagram

Рук (Rook)

Этот прокол расположен между козелком и хеликсом внутреннего завитка уха. Эксперты отмечают, что он один из самых болезненных. Для рука подходят изогнутые штанги или небольшие кольца.

Рук. Фото: Instagram

Снаг (Snug)

Такой пирсинг делают в хряще на внутреннем краю уха, параллельно антитрагусу. Однако стоит учесть, что он долго заживает и требует внимательного ухода. Несмотря на это результат стоит усилий.

Снаг. Фото: Instagram

Индастриал (Industrial)

Классический индастриал состоит из двух проколов в верхней части завитка уха, которые соединены прямой штангой. Этот вариант для смельчаков, которые любят эффектно выделяться.

Индастриал. Фото: Instagram

Чтобы проколы зажили без проблем, стоит обратить внимание именно на украшения. Важно учитывать не только внешний вид, но и материал, из которого они изготовлены. Для начального прокола лучше выбирать гипоаллергенные материалы: хирургическую сталь или титан.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украшения в тренде этого сезона. Андре Тан поделился подборкой самых модных вариантов.

Также мы рассказывали о том, какие головные уборы стоит выбрать этой осенью. Такие варианты подойдут всем.