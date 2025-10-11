Найпопулярніші види пірсингу — всі назви та фото

Красива сережка. Фото: Freepik

Сережки у вусі — це спосіб підкреслити індивідуальність та заявити про себе. Цей тренд не виходить з моди роками, а варіантів різноманітних видів проколів вух є чимало, тож кожен зможе обрати кращий варіант для себе.

Які є види проколів вух

Мочка вуха

Найбільш поширений та найменш безболісний спосіб — це прокол вуха в мочці. Він ідеально підійде для початківців. Прикраси можуть бути різноманітні: від витончених мінімалістичних камінчиків до масивних сережок. Такий прокол швидко загоюється.

Прокол мочки вуха. Фото: Instagram

Хелікс (Helix)

Цей пірсинг робиться у верхньому завитку вуха. Він підійде практично усім, адже має ніжний та акуратний вигляд. З прикрас для такого проколу підійде невелике кільце, витончена сережка або стильний лабрет.

Хелікс. Фото: Instagram

Форвард Хелікс (Forward Helix)

Цей варіант вже сміливіший та оригінальніший. Такий прокол робить із внутрішньої частини вуха. Для нього підійдуть мініатюрні гвоздики або акуратні кільця.

Форвард Хелікс. Фото: Instagram

Конч (Conch)

Цей прокол робиться на внутрішній раковині вуха. Він може бути внутрішнім або зовнішнім. Для такого пірсингу підійдуть як маленькі прикраси, так й великі та ефектні сережки-кільця.

Конч. Фото: Instagram

Трагус (Tragus)

Цей вид проколу вух роблять на невеликому хрящовому виступі. Така деталь має дуже ніжний вигляд та додає елегантності. Часто трагус прикрашають лабретами з невеликим камінням.

Трагус. Фото: Instagram

Антитрагус (Anti-Tragus)

Такий прокол роблять на хрящеві над мочкою, навпроти козелка. Якщо ви шукаєте щось незвичне та особливе, то цей варіант точно вам підійде. Такий пірсинг пасуватиме тим, хто любить виділятись.

Антитрагус. Фото: Instagram

Дейс (Daith)

Такий пірсинг також має ефектний вигляд. Це прокол хряща всередині вушної раковини. Часто його прикрашають невеликими кільцями або підковками.

Дейс. Фото: Instagram

Рук (Rook)

Цей прокол розташований між козелком і хеліксом внутрішнього завитка вуха. Експерти зазначають, що він один з найболючіших. Для рука підходять вигнуті штанги або невеликі кільця.

Рук. Фото: Instagram

Снаг (Snug)

Такий пірсинг роблять у хрящі на внутрішньому краю вуха, паралельно антитрагусу. Однак варто врахувати, що він довго загоюється і вимагає уважного догляду. Попри це результат вартий зусиль.

Снаг. Фото: Instagram

Індастріал (Industrial)

Класичний індастріал складається з двох проколів у верхній частині завитка вуха, які з'єднані прямою штангою. Цей варіант для сміливців, які люблять ефектно виділятися.

Індастріал. Фото: Instagram

Аби проколи зажили без проблем, варто звернути увагу саме на прикраси. Важливо враховувати не лише зовнішній вигляд, а й матеріал, з якого їх виготовлено. Для початкового проколу краще обирати гіпоалергенні матеріали: хірургічну сталь чи титан.

