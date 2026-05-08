Вместо десятка пар: летняя обувь, которая подойдет под любой образ

Дата публикации 8 мая 2026 20:01
Универсальная летняя обувь 2026: модели, подходящие ко всему
Летняя обувь. Фото: magnific

Если вы именно сейчас думаете, чем обновить гардероб к лету, то вот вам спойлер: мюли снова выиграли эту гонку. Похоже, эстетика нулевых не собирается нас отпускать и в 2026-м, а эта обувь — едва ли не лучшее, что вернулось из той эпохи.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Мюли соединили в себе элегантность классических туфель и расслабленность шлепанцев, что делает их идеальными для городской жары. В прошлом сезоне мы видели их повсюду, но сейчас дизайнеры пошли дальше и добавили немного фана в дизайн. Так что если обычные лаконичные модели у вас уже есть, присмотритесь к чему-то более интересному.

Как выбрать лучшую модель обуви на это лето

Танкетка

Она вернулась, и это отличная новость для тех, кто любит высоту, но не хочет мучиться на тонких шпильках.

Необычные каблуки

Изогнутые формы, архитектурные детали — это то, что делает образ дорогим и интересным.

Объемный декор

Огромные цветы или широкие перемычки превращают обувь в главный акцент. Можно просто надеть базовое платье, а мюли сделают всю работу за вас.

Лучше всего то, что с мюли не надо долго думать о том, что одеть. Их можно носить почти со всем. Хотите выглядеть как у девушки из Pinterest? Надевайте их с капри, как тоже в тренде, или с юбкой в горошек. А если нет настроения на эксперименты — обычные прямые джинсы и белая футболка в паре с мюли сразу превращаются в стильный аутфит.

Fashion-блогеры уже давно поняли эту фишку: зачем покупать десять пар неудобной обуви, если можно взять одну, которая подойдет и для офиса, и для свидания, и для прогулки с кофе. Это тот редкий случай, когда мода наконец-то стала практичной. Так что если планируете одну большую покупку этим летом — пусть это будут именно мюли.

Ранее мы писали о том, какие сумки этим летом будут приковывать к себе взгляды. Самые трендовые модели.

Также мы сообщали, на что стоит обратить внимание при выборе джинсов на летний сезон. Универсальный выбор.

Кристина Колосова - Редактор
Кристина Колосова
