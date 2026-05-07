Идеальные джинсы на лето: 3 фасона, скрывающих недостатки

Как выбрать джинсы на лето: модели, которые подчеркивают фигуру
Деним — это база, но даже она утомляет, если носить одни и те же скинни годами. Сейчас в моду возвращаются довольно интересные фасоны. Если вы планируете обновить свой гардероб или ищете что-то свежее для выходных, обратите внимание на эти три модели.

Джинсы-подковы
Это, пожалуй, самая обсуждаемая модель сезона. Их узнают по характерному изгибу штанин, который действительно напоминает подкову. Кому-то они кажутся странными, но в этом и весь смысл. Они круто акцентируют внимание на бедрах и визуально делают талию тоньше за счет объема снизу.
Они одинаково стильно смотрятся и с массивными кедами, и с тонкими босоножками. Чтобы сбалансировать объемный низ, сверху лучше выбрать что-то приталенное: открытые плечи или лаконичные кроп-топы будут в самый раз.
Флористика и вышивка
Масс-маркет часто предлагает скучный однотон, но если хочется добавить образу характера, ищите джинсы с вышивкой. Цветы на дениме в летнем сезоне будут актуальными.
Даже самая простая белая футболка в паре с такими джинсами будет выглядеть продуманным аутфитом. А если хочется чего-то более аутентичного, попробуйте скомбинировать их с вышиванкой или легким топом в стиле бохо. Это идеальный вариант для тех, кто ценит детали и индивидуальность.
Классические джинсы-клеш
Клеш — это любовь навсегда, и в этом году они снова в топе. Главное преимущество этой модели в том, что они отлично удлиняют ноги, особенно, если выбрать вариант с высокой посадкой. Это тот редкий случай, когда одежда одновременно и удобная, и элегантная.
Они подходят к любой обуви — от ковбойских ботинок до классических лодочек. Если вы ищете универсальную вещь, которая будет актуальной и через год, клеш - это ваша безопасная и очень удачная инвестиция.
