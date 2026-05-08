Універсальне літнє взуття 2026: моделі, що підходять до всього

Літнє взуття.

Якщо ви саме зараз думаєте, чим оновити гардероб до літа, то ось вам спойлер: мюлі знову виграли цю гонку. Схоже, естетика нульових не збирається нас відпускати і у 2026-му, а це взуття — чи не найкраще, що повернулося з тієї епохи.

Мюлі поєднали в собі елегантність класичних туфель і розслабленість шльопанців, що робить їх ідеальними для міської спеки. Минулого сезону ми бачили їх всюди, але зараз дизайнери пішли далі й додали трохи фану в дизайн. Тож якщо звичайні лаконічні моделі у вас вже є, придивіться до чогось цікавішого.

Як обрати кращу модель взуття на це літо

Танкетка

Вона повернулася, і це чудова новина для тих, хто любить висоту, але не хоче мучитися на тонких шпильках.

Незвичні підбори

Вигнуті форми, архітектурні деталі — це те, що робить образ дорогим і цікавим.

Об'ємний декор

Величезні квіти або широкі перемички перетворюють взуття на головний акцент. Можна просто вдягнути базову сукню, а мюлі зроблять всю роботу за вас.

Найкраще те, що з мюлі не треба довго думати над тим, що одягти. Їх можна носити майже з усім. Хочете мати такий вигляд як у дівчини з Pinterest? Одягайте їх з капрі, як теж у тренді, або зі спідницею в горошок. А якщо немає настрою на експерименти — звичайні прямі джинси та біла футболка у парі з мюлі одразу перетворюються на стильний аутфіт.

Fashion-блогери вже давно зрозуміли цю фішку: навіщо купувати десять пар незручного взуття, якщо можна взяти одну, яка підійде і для офісу, і для побачення, і для прогулянки з кавою. Це той рідкісний випадок, коли мода нарешті стала практичною. Тож якщо плануєте одну велику покупку цього літа — нехай це будуть саме мюлі.

