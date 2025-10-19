Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота С бунтарским настроением — Дорофеева покорила сеть новым образом

С бунтарским настроением — Дорофеева покорила сеть новым образом

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 11:15
обновлено: 10:23
Смелый осенний лук от Дорофеевой — не на каждый день
Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева известна своей любовью к необычным и ярким вещам. Она обожает сочетать разные стили и экспериментировать с луками. Поэтому очередной образ знаменитости снова взорвал сеть. На этот раз артистка продемонстрировала трендовый бунтарский тотал лук.

Фотографии Надя Дорофеева опубликовала в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Новый смелый образ Дорофеевой

Дорофеева поделилась новой фотографией со своим мужем, ресторатором Михаилом Кацуриным. Взгляд поклонников сразу же привлек смелый образ звезды. Певица решила создать стильный черный тотал лук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Знаменитость выбрала трендовую кожаную куртку oversize, которая создала эффект объема и добавила образу брутальности. Под ней — обтягивающий черный гольф, удачно подчеркивающий фигуру. Особая вещь, которая добавила луку дерзкого настроения, — короткие кожаные шорты. Они больше всего привлекают внимание.

Дополнили образ кожаные ремни с декоративной цепочкой. Такой аксессуар напомнил байкерский дух. Благодаря этому аутфит звезды заиграл новыми красками, а, казалось бы, обычный тотал лук стал интереснее и смелее.

Надя Дорофєєва показала стильний сміливий лук
Стильный образ Дорофеевой. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Высокие черные сапоги завершили стильный аутфит Дорофеевой. Они сбалансировали образ и добавили выразительности. Такой стиль вполне в духе артистки — уверенный, смелый и немного провокационный. При этом благодаря сочетанию кожи и приталенного силуэта, этот лук выглядит элегантно и женственно.

Напомним, ранее мы писали о непринужденном повседневном образе Тины Кароль. Его можно легко повторить.

Также мы рассказывали о том, как носить твидовый жакет с юбкой. Стильный вариант показала Рамина Эсхакзай.

Надя Дорофеева мода одежда стиль трендовые образы
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации