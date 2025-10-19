Смелый осенний лук от Дорофеевой — не на каждый день

Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева известна своей любовью к необычным и ярким вещам. Она обожает сочетать разные стили и экспериментировать с луками. Поэтому очередной образ знаменитости снова взорвал сеть. На этот раз артистка продемонстрировала трендовый бунтарский тотал лук.

Фотографии Надя Дорофеева опубликовала в Instagram.

Новый смелый образ Дорофеевой

Дорофеева поделилась новой фотографией со своим мужем, ресторатором Михаилом Кацуриным. Взгляд поклонников сразу же привлек смелый образ звезды. Певица решила создать стильный черный тотал лук.

Знаменитость выбрала трендовую кожаную куртку oversize, которая создала эффект объема и добавила образу брутальности. Под ней — обтягивающий черный гольф, удачно подчеркивающий фигуру. Особая вещь, которая добавила луку дерзкого настроения, — короткие кожаные шорты. Они больше всего привлекают внимание.

Дополнили образ кожаные ремни с декоративной цепочкой. Такой аксессуар напомнил байкерский дух. Благодаря этому аутфит звезды заиграл новыми красками, а, казалось бы, обычный тотал лук стал интереснее и смелее.

Стильный образ Дорофеевой. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Высокие черные сапоги завершили стильный аутфит Дорофеевой. Они сбалансировали образ и добавили выразительности. Такой стиль вполне в духе артистки — уверенный, смелый и немного провокационный. При этом благодаря сочетанию кожи и приталенного силуэта, этот лук выглядит элегантно и женственно.

